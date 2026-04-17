房客欠租2個月 屋主才可提出驅逐

洛杉磯縣16日開始實施房租拖欠驅逐新規，規定在洛縣「非建制地區」的出租房屋，房客必須積欠至少兩個月租金，房東才可啟動驅逐程序。（記者楊青/攝影）

洛杉磯縣一項更傾向保護房客的房租拖欠驅逐新規，16日正式生效。規定縣內「非建制地區」（unincorporated areas）的出租屋，房客必須積欠至少兩個月租金，房東才可啟動驅逐程序。新規對比過去「拖欠一個月即可驅逐」的標準，進一步放寬。

根據洛杉磯縣政府官網，非建制區約有120到125個，總面積約2600平方哩。華人 聚居的羅蘭岡、哈仙達岡等地，都是非建制區。

新規是對2022年通過的「租金穩定與房客保護條例」的修訂，目的是減少無家可歸問題。縣政委員韓珍妮（Janice Hahn）和蘇麗絲（Hilda Solis）共同提案人。

在五名縣政委員中，巴格（Kathryn Barger）是唯一反對者。她指出，加州 面臨整體住房可負擔危機，不應將壓力轉嫁給房東，尤其許多小型房東依靠租金維生，在通膨及保險 成本上升下，已承受相當壓力。

根據官方數據，目前洛杉磯縣一房租金約2085美元、兩房約2601美元。在聖蓋博谷地區，不少華人房東對新規表示憂心。居住在聖蓋博的林先生表示，他家長期以來靠出租房屋為生，目前他有兩套出租房，租金是全家的主要收入來源，「如果房客兩個月不付租，我還要繼續付貸款、地稅和保險，壓力很大」，他坦言，未來在篩選租客時會更加謹慎，甚至可能提高押金或租金以分散風險。

在阿罕布拉經營房產管理的陳姓業者也指出，新政策可能讓更多房東轉趨保守，「有些人已經在考慮是否繼續出租，或改做短租，市場供應可能受到影響」。