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州長候選人Steve Hilton 華人區拜票

記者張宏／羅斯密報導
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Steve Hilton（右）和退伍老兵合影。（記者張宏／攝影）
Steve Hilton（右）和退伍老兵合影。（記者張宏／攝影）

在共和黨初選中民調領先的加州州長候選人Steve Hilton 15日來到華人聚居城市羅斯密開展競選拜票，Hilton提出「可負擔新加州」（Califordable）作為競選口號，強調建設一個可負擔宜居的加州，呼籲華人團結起來推動變革。現場多社區領袖、政界人士及選民到場支持，顯示華人選民對州長選舉的關注。

SurveyUSA日前發布的民調顯示，Steve Hilton在所有州長候選人中暫列第二，以18%的支持率，小幅落後於民主黨籍候選人Tom Steyer的21%。

活動由洛縣前縣政委員安東維諾奇發起，他表示，加州現在一團糟，稅收和監管壓力太重，很多加州企業在搬離加州。政府需透過降低稅收與減少監管，把企業帶回來，讓加州經濟繼續向前。Hilton具備改革力與執行力，能為加州帶來改變。

Hilton表示，他是州長候選人裡，唯一真正的移民和小企業主。他出生於英國一個匈牙利移民家庭，通過努力考入牛津大學，並曾擔任英國前首相柴契爾夫人的政策顧問。2013年他移居美國並定居加州。選擇加州是因為這裡代表機遇，但十多年過去，加州在治安、經濟和生活成本方面持續惡化，作為第一代移民，他希望為新移民創造更多機會，讓加州重新成為可實現美國夢的地方。

他說，他也為亞裔子女在申請大學時受到不公平對待發聲，他是第一個曾在香港住過一年的候選人，了解華人家長重視子女教育，但過去十多年來，加州政府在大學錄取上只看膚色而不看成績，教育及政府招工或招標不再以擇優錄取為原則，而以膚色及種族作為決定標準，而亞裔家庭卻被描述為「模範族裔」受到不公平對待，這完全違背美國立國精神。他當選加州州長後，一定要恢復擇優錄取原則。他呼籲華人積極參與選舉，共同推動加州重回「黃金州」。

第49選區加州眾議員候選人劉龍珠律師、律師鄧洪、鑽石吧市長鄧嘉猷、前市長張文彬和多名共和黨人及退伍老兵等參與活動，對Hilton表示支持。

在共和黨初選中民調領先的加州州長候選人Steve Hilton15日來到華人聚居...
在共和黨初選中民調領先的加州州長候選人Steve Hilton15日來到華人聚居城市羅斯密開展競選拜票活動。（記者張宏／攝影）

Steve Hilton是第一次來到華人社區的州長候選人，他提出「可負擔得起的新...
Steve Hilton是第一次來到華人社區的州長候選人，他提出「可負擔得起的新加州」（Califordable）競選口號。（記者張宏／攝影）

第49選區加州眾議員候選人劉龍珠（左一）一家人和Steve Hilton（右二）...
第49選區加州眾議員候選人劉龍珠（左一）一家人和Steve Hilton（右二）合影。（記者張宏／攝影）

加州州長候選人Steve Hilton手舉印有他頭像的T恤和支持者們合影。（記者...
加州州長候選人Steve Hilton手舉印有他頭像的T恤和支持者們合影。（記者張宏／攝影）

從左至右依次是鄧洪、Steve Hilton、洛縣前縣政委員安東維諾奇、劉龍珠和...
從左至右依次是鄧洪、Steve Hilton、洛縣前縣政委員安東維諾奇、劉龍珠和鑽石吧前市長張文彬。（記者張宏／攝影）

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