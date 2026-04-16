洛最高1.9萬租金補助 有華語服務

洛杉磯租金負擔沉重家庭，可申請上萬美元的補助。（示意圖取自Pexels.com）

洛杉磯市一項計畫，為租金負擔沉重的家庭，提供高達1萬9000美元的現金援助，現已開放申請，截止日期為4月30日。倡導者呼籲，優先幫助受ICE 突襲影響的家庭，因為這些家庭失去主要經濟支柱，陷入前所未有的困境。

據LA Local等多家媒體綜合報導，這項由Measure ULA資助的1400萬美元緊急收入補助計畫，幫助與年長者、殘疾人同住的低收入 租戶。該計畫將為近期受野火或其他社區緊急情況影響的家庭，提供直接經濟援助，用於支付房租、食物、交通、托兒或其他個人需求。

目前尚不清楚市政府對「近期緊急情況」的定義，但倡導者呼籲市政府利用ULA提案的資金，優先幫助受移民 突襲影響的家庭。許多移民家庭失去經濟支柱，工作場所關閉，人們出於恐懼不敢出門或上班；更有不少家庭，面臨家人被遣返，生活漂泊不定的問題。

此外，租房補助優先考慮的幫助對象，包括2025年1月野火摧毀家園的受災戶、以及將超過50%的收入用於支付房租或居住在租金管制住房的家庭。

報導指出，租房者必須符合以下條件，方可獲得補助資格；家中至少一名成員超過65歲或患有身體、精神殘疾；收入等於或低於所在地區收入中位數的50%，優先考慮收入等於或低於30%的家庭，例如四口之家年收入中位數的50%為7萬5750美元，30%則是4萬5450美元；居民將超過家庭總收入的30%用於支付房租；面臨無家可歸風險，例如拖欠房租或收到驅逐警告通知等。

申請者需提供身分證明、居住證明、收入證明和租金支付記錄。發放的具體補助金額取決家庭規模，兩人及以下家庭可獲1萬2510美元，三至四人家庭可獲最高1萬5606美元，五人及以上家庭可獲最高1萬9000美元。需要注意的是，已通過2025年ULA收入支持計畫獲得資金的申請人，將不再符合資格。

申請方式，可在線獲取申請表格，網址https://cifd.forwardplatform.com/login，截止日期為4月30日中午12時。需要幫助完成申請的人，當局提供免費中文、英語等現場協助。如有任何疑問，請致電855-582-3973。

現場申請地點包括播佑岡（Boyle Heights）El Centro de Ayuda，址位2130 1st St., Suite 110，聯繫電話323- 526-9301；東南洛杉磯的All Peoples Community Center，822 E 20th St.，聯繫電話213-747-6357；西亞當斯（West Adams）Leimert Park Center，4305 Degnan Blvd., Suite 105，聯繫電話323-991-5850；韓國城青年社區中心（Koreatown Youth & Community Center），1230 Menlo Ave., Suite 100，聯繫電話213-365-7400。