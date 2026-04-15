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聖伯納汀諾縣退休教師性侵案 學區要賠900萬

聖伯納汀諾訊
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利維多市艾森豪高中（Eisenhower High School）外觀。前音樂教...
利維多市艾森豪高中（Eisenhower High School）外觀。前音樂教師盧納在此任教期間，涉嫌對女學生實施性侵。（取至谷歌地圖）

加州聖伯納汀諾縣利維多（Rialto）艾森豪高中（Eisenhower High School）前音樂教師盧納（Andres "Andy" Luna），涉嫌於1994年至1995年間性侵一名就讀高三的女生。本案的民事部分日前開庭，經兩周審理，陪審團4月9日裁定，利維多聯合學區（Rialto USD）須賠償原告900萬美元。

據「聖伯納汀諾太陽報」報導，原告匿名（Jane Doe）提起訴訟，指前音樂教師盧納利用師長身分取得信任，先以電話頻繁聯繫，隨後以請其為他的未婚妻試穿內衣為由，將其誘騙至住處並性侵。盧納的未婚妻亦為該校前學生。

原告律師指出，早在案發前，已有多學生向學區反映盧納的不當行為，包括單獨與女生共處辦公室、對女學生的身材發表不雅評論、在畢業紀念冊寫下帶性暗示的文字、私自駕車載送學生離校，以及對學生有不當肢體接觸。然而學區未曾啟動調查，也未對盧納採取任何懲處措施。

原告律師Elise Sanguinetti表示，學區官員甚至告知學生，若提出正式投訴，其姓名將轉告盧納本人，形同恐嚇，導致多受害者選擇噤聲。另一名律師Jamie Goldstein則指出，學區管理層早在當事人遭侵害前數年即已接獲相關投訴，卻始終未採取行動。

陪審團裁定，學區須負60%責任，盧納個人負40%責任，學區所需承擔的賠償金額因此相應調整。原告已於3月24日、遴選陪審員前，主動撤回對盧納的訴訟。盧納在艾森豪高中任教至2002年於2019年6月退休。律師指出，盧納目前仍與案發期間擔任其未婚妻的前學生維持婚姻關係。

盧納的代理律師Barbara Moore表示，盧納始終否認所有不當行為指控，並強調目前並無任何刑事判決對其作出不利裁定，稱本案已對其個人及職業生涯造成重大影響。學區發言人Syeda Jafri則回應，學區理解相關指控的嚴重性，但案件已逾數十年，當事人亦已離職，學區仍將持續致力維護學生的校園安全。

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