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亞裔女冒充醫生 造假綠卡體檢表格被逮

洛杉磯訊
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亞裔女冒充醫護人員，為綠卡申請者提供虛假的體檢表格。(示意圖取自Unsplash...
亞裔女冒充醫護人員，為綠卡申請者提供虛假的體檢表格。(示意圖取自Unsplash.com)

綠卡體檢也能造假，一名韓裔移民最近在洛杉磯被捕，她被指控涉嫌偽造移民用的醫療文件。當局指出，該女子冒充醫護人員，為綠卡申請者提供虛假的體檢表格，並收取費用，目前已被聯邦當局逮捕並面臨刑事指控。

據Newsweek等媒體綜合報導，涉案女名叫高英珠（Young Joo Ko，音譯），是東好萊塢的合法永久居民。此次逮捕行動源自移民局進行的反詐欺偵查工作，該部門在審核移民福利申請時發現異常，隨後展開調查。

按照規定，綠卡申請者必須接受移民局指定的醫師進行體檢。調查員稱，高英珠並無合格資質，她冒充醫護人員，收取費用，偽造並提交醫療表格，謊稱綠卡申請人已完成所需的體檢，但實際上並未進行任何體檢。

執法部門表示，該案件屬於在南加地區大範圍打擊醫療及移民欺詐行動的一部分。4月2日，當局宣布在洛杉磯地區開展聯合執法行動，共逮捕八人，包括三名護士、一名脊椎治療師以及一名自稱心理學家的人，他們涉嫌從聯邦醫療保險（Medicare，俗稱紅藍卡）等醫療保健系統騙取費用，包括臨終關懷、工會醫療計劃和移民醫療文件等，涉案金額高達5000萬美元。其中一項手法是設立虛假臨終關懷機構，將並未患絕症的人員登記為病患，從而騙取醫療保險資金。

執法部門表示，大多數被告已在洛杉磯聯邦地區法院首次出庭，所有被告在法庭定罪前均被推定為無罪。若罪名成立，高英珠恐面臨最高10年聯邦監禁。

官員表示，這些詐欺行為增加納稅人負擔。今年3月，川普總統簽署一項行政命令，成立由副總統范斯（JD Vance）領導的反詐欺工作小組；之後，聯邦檢察官加強對醫療保健帳單詐欺和臨終關懷詐欺的執法力度。此外，對於打擊與移民相關的詐欺，移民局也採取更強硬措施。執法部門表示，對涉公共資金的欺詐，將持續加大打擊力度。

聯邦醫療保險 韓裔 洛杉磯

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