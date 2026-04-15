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柬埔寨華裔會館換屆 張鍵偉就任會長

記者張宏／洛杉磯報導
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聯邦眾議員趙美心（中）向新任會長張鍵偉（右）與監事長楊利武頒發賀狀。（記者張宏／...
聯邦眾議員趙美心（中）向新任會長張鍵偉（右）與監事長楊利武頒發賀狀。（記者張宏／攝影）

美國柬埔寨華裔會館12日在蒙特利公園市舉辦第15屆理監事宣誓就職典禮，吸引來自越南、柬埔寨、寮國的華裔社團代表，及南加州僑界各大社團首長、嘉賓與長者共計400餘人出席觀禮。

現場吸引來自越南、柬埔寨、寮國三國華裔社團代表，及南加州僑界各大社團首長、嘉賓與...
現場吸引來自越南、柬埔寨、寮國三國華裔社團代表，及南加州僑界各大社團首長、嘉賓與長者共計400餘人出席觀禮。（記者張宏／攝影）

在典禮中，聯邦眾議員趙美心和加州眾議員方樹強出席並頒發賀狀。趙美心表示，會館長期在促進文化傳承、服務社區及凝聚僑心方面扮演重要角色，對南加多元族裔和諧發展貢獻良多，期盼未來在張鍵偉會長帶領下，會館能持續發揮橋樑作用，促進不同族群間的理解與合作。

美國柬埔寨華裔會館12日在蒙特利公園市隆重舉辦第15屆理監事宣誓就職典禮。（記者...
美國柬埔寨華裔會館12日在蒙特利公園市隆重舉辦第15屆理監事宣誓就職典禮。（記者張宏／攝影）

新會長張鍵偉與監事長楊利武在會館首席顧問張作波、世界越柬寮華人團體聯合會名譽主席歐佳霖見證下完成就職儀式。張鍵偉表示，會館自成立至今已34年，是南加州歷史悠久且具影響力的僑團之一。多年來，會館致力推廣中華傳統文化，並在春節、中秋等重要節日舉辦敬老聯歡活動。他強調，未來將秉承會館宗旨，持續服務鄉親與社區，並積極吸納新會員，強化組織活力，推動會務再創高峰。

新任理監事團隊在會館首席顧問張作波（前排右）與世界越柬寮華人團體聯合會名譽主席歐...
新任理監事團隊在會館首席顧問張作波（前排右）與世界越柬寮華人團體聯合會名譽主席歐佳霖（前排左）見證下完成就職儀式。（記者張宏／攝影）

監事長楊利武表示，承擔新職深感責任重大。華裔會館多年來不僅深耕在地社區服務，對家鄉及全球華人社會發生重大災害時，也總是第一時間捐款捐物，展現高度凝聚力與人道精神。未來他將與理監事團隊攜手合作，強化監督機制，確保會務穩健發展。

當天出席嘉賓包括蒙市市長楊安立、市議員吳紹榮，世界越柬寮華人團體聯合會主席周志松、名譽主席李宏良、歐佳霖、呂詩澄、理事長招銘祺及柬埔寨代表Vanessa Pang等。與會者均肯定會館多年來的努力與成果，並祝賀新一屆理監事順利就職，期盼未來持續為僑社帶來更多正面影響。

華人 蒙特利公園市 加州

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