貴婦超市Erewhon 進駐洛杉磯縣藝術博物館

洛杉磯縣藝術博物館宣布將與Erewhon合作，將於5月4日開始在博物館開設Erewhon Cafe區域。（LACMA提供）

貴婦超市要開到博物館，洛杉磯 縣藝術博物館（LACMA）宣布將與Erewhon合作，將於5月4日開始在博物館的W.M. Keck廣場東北側展館設立室內與戶外座位區，為訪客提供Erewhon的特色產品。

LACMA館內的Erewhon將於4月19日為參加David Geffen Galleries預展的會員開放，並於5月4日對所有訪客正式開放。訪客可享用Erewhon的特色產品，包括有機咖啡與抹茶、新鮮糕點、招牌果昔、冷壓果汁，以及各式即食餐點與有機零食。該餐飲服務將持續整個夏季。

Erewhon不僅設有室內與戶外座位區，還可俯瞰Alexander Calder的經典噴泉作品Three Quintains (Hello Girls)。另外兩個餐飲選項包括餐廳與葡萄酒吧將於今年稍晚開放。

LACMA執行長兼Wallis Annenberg館長Michael Govan表示，很高興在David Geffen Galleries開幕季推出Erewhon。Erewhon是洛杉磯的代表品牌之一，重視創意與健康，並致力於社區。期待攜手為多元世代的訪客提供美味選擇。在公共藝術環繞下於Erewhon小憩，將成為LACMA體驗的重要一環。

Erewhon執行長兼共同所有人Tony Antoci與總裁兼共同所有人Josephine Antoci表示，很自豪能與LACMA合作，這是Erewhon首次與博物館合作的重要里程碑。這次合作就像是一場對洛杉磯的慶祝，將Erewhon與LACMA結合在一起，滋養並啟發熱愛的社區。

消息傳出不少人表示喜聞樂見，聖蓋博 谷華人丁小姐表示，每次去LACMA感覺除了看展覽，缺乏坐下來喝咖啡和享受美食的地方，只能去隔壁的奧斯卡博物館。如果Erewhon開在這，就會有很多選擇，雖然價格略高，但至少食物和飲品更為可口。

Erewhon at LACMA將於博物館開放時間內營業。更多資訊請參閱lacma.org/dining。