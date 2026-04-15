我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

28元的奧運門票？洛杉磯人：根本買不到、還要付24%服務費

靠「老鼠愛大米」海撈1.7億人民幣 男星爆躺著過一輩子

貴婦超市Erewhon 進駐洛杉磯縣藝術博物館

記者張宏／洛杉磯報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
洛杉磯縣藝術博物館宣布將與Erewhon合作，將於5月4日開始在博物館開設Ere...
洛杉磯縣藝術博物館宣布將與Erewhon合作，將於5月4日開始在博物館開設Erewhon Cafe區域。（LACMA提供）

貴婦超市要開到博物館，洛杉磯縣藝術博物館（LACMA）宣布將與Erewhon合作，將於5月4日開始在博物館的W.M. Keck廣場東北側展館設立室內與戶外座位區，為訪客提供Erewhon的特色產品。

LACMA館內的Erewhon將於4月19日為參加David Geffen Galleries預展的會員開放，並於5月4日對所有訪客正式開放。訪客可享用Erewhon的特色產品，包括有機咖啡與抹茶、新鮮糕點、招牌果昔、冷壓果汁，以及各式即食餐點與有機零食。該餐飲服務將持續整個夏季。

Erewhon不僅設有室內與戶外座位區，還可俯瞰Alexander Calder的經典噴泉作品Three Quintains (Hello Girls)。另外兩個餐飲選項包括餐廳與葡萄酒吧將於今年稍晚開放。

LACMA執行長兼Wallis Annenberg館長Michael Govan表示，很高興在David Geffen Galleries開幕季推出Erewhon。Erewhon是洛杉磯的代表品牌之一，重視創意與健康，並致力於社區。期待攜手為多元世代的訪客提供美味選擇。在公共藝術環繞下於Erewhon小憩，將成為LACMA體驗的重要一環。

Erewhon執行長兼共同所有人Tony Antoci與總裁兼共同所有人Josephine Antoci表示，很自豪能與LACMA合作，這是Erewhon首次與博物館合作的重要里程碑。這次合作就像是一場對洛杉磯的慶祝，將Erewhon與LACMA結合在一起，滋養並啟發熱愛的社區。

消息傳出不少人表示喜聞樂見，聖蓋博谷華人丁小姐表示，每次去LACMA感覺除了看展覽，缺乏坐下來喝咖啡和享受美食的地方，只能去隔壁的奧斯卡博物館。如果Erewhon開在這，就會有很多選擇，雖然價格略高，但至少食物和飲品更為可口。

Erewhon at LACMA將於博物館開放時間內營業。更多資訊請參閱lacma.org/dining。

洛杉磯 聖蓋博

上一則

好市多新品酸種麵包碗 湯還沒裝就引起熱議

下一則

好市多烘焙新品一上架 酸種麵包碗引起網友爭相討論

延伸閱讀

開幕30年 洛杉磯蓋蒂中心明年首度閉館整修

開幕30年 洛杉磯蓋蒂中心明年首度閉館整修
交通博物館50周年慶典季418開跑 活動多元持續至9月底

交通博物館50周年慶典季418開跑 活動多元持續至9月底
聖荷西市 推動戶外餐飲常態化

聖荷西市 推動戶外餐飲常態化
澳籍華裔招穎思 將出任紐約古根漢美術館館長

澳籍華裔招穎思 將出任紐約古根漢美術館館長
聖荷西南區舊Walmart將建匹克球館 今夏開放

聖荷西南區舊Walmart將建匹克球館 今夏開放
威利點足球場封頂 館內美食廣場招商

威利點足球場封頂 館內美食廣場招商

熱門新聞

David Marshall分享案例，稱一學區實施全天手機禁令，三個月後調查顯示，教師普遍感受到課堂干擾明顯減少，學生專注度提升。（ZOOM截屏）

禁手機能讓孩子變專心？專家公布研究成果

2026-04-12 17:07
好市多烘焙區3月底又推新品，這款「覆盆子夾心糖霜餅乾」（Raspberry Filled Sugar Cookies）被老饕們評為「這可能是Costco最好吃的餅乾」。（取自好市多網站）

好市多推新品 這可能是好市多最好吃的餅乾

2026-04-09 15:22
一位華人在登記前臨時被降等。（示意圖，取自Pexels）

華人花8000元買商務艙 登機前變經濟艙 航司竟稱「幫你忙」

2026-04-13 02:20
好市多上架Lee's Coffee越南冰咖啡，價格實惠。（記者邵敏／攝影）

好市多熱賣這款越南冰咖啡 華人遊客「回國後還想喝」

2026-04-13 21:36
根據餐飲科技公司Popmenu最新發布的調查，近80%的消費者認為當前的小費文化已經變得過於誇張，且有44%的人表示，自己給的小費比去年減少。（示意圖取自unsplash）

不堪「小費疲勞」 近半民眾少給 八成消費者認為誇張

2026-04-09 02:20
洛杉磯加大在「美國新聞與世界報導」2026年全美最佳公立大學」中排名第二。（洛杉磯加大官網）

全美十大最佳公立大學 加州大學系統占榜首+3席

2026-04-08 22:42

超人氣

更多 >
郵輪弒親案 16歲弟性侵殺害18歲繼姊 檢方以成人起訴

郵輪弒親案 16歲弟性侵殺害18歲繼姊 檢方以成人起訴
只因一操作 華婦社安金被削95% 只剩每月8.5元

只因一操作 華婦社安金被削95% 只剩每月8.5元
華人帶孩子在櫻花節遇這一幕 不少人憤然離場

華人帶孩子在櫻花節遇這一幕 不少人憤然離場
馬英九致電楊渡：我只是老了健忘 不構成蕭旭岑違法理由

馬英九致電楊渡：我只是老了健忘 不構成蕭旭岑違法理由
史沃威爾再爆性侵指控 第5女：他下藥強暴了我

史沃威爾再爆性侵指控 第5女：他下藥強暴了我