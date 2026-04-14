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暖冬催熟春果 華人園藝族提前喜迎豐收

記者楊青/洛杉磯報導
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華人自家種植的枇杷碩果纍纍。（李小佳提供）
華人自家種植的枇杷碩果纍纍。（李小佳提供）

今年南加州春來早，許多華人園藝達人提早收穫春夏瓜果豐收的快樂。不過園藝達人表示，暖冬和春季不穩定的氣溫，不利春季蔬菜和瓜果花期，修枝丶覆蓋、給水和追肥等都更具挑戰。

「我們家的枇杷和日本青梅，每年通常都要四月底五月才收，但今年提前幾乎一個月」，阿蘇薩華人綠手指李小佳說，今年農曆新年剛過，她家後院的果樹已全部開花見果，三月中旬持續兩周90度的高溫，更使得果實快速成熟，往年慢慢成熟可以陸續採摘的日本青梅，幾天中滿樹飄香，來的太快的豐收，有點讓人不知所措。

鑽石吧華人綠手指Sherry邱今年也體會了多年罕見的桑葚早豐收，往年要5、6月才落果的紫桑葚，復活節期間已滿樹滿枝，天天送給朋友們分享。

「3月中旬就已有盛夏來臨的感覺」，南加州園藝達人邱啓宜表示，往年3月南加才開始轉暖，但今年春天幾乎提早一個月到來。他家的水果不但提早收成，且果實明顯變大，例如釋迦往年僅如小柚子，今年則接近木瓜大小，非常喜人。

然而，氣溫劇烈起伏也帶來隱憂。邱啓宜表示，許多果樹在3月已開花發芽，但夜間氣溫仍可能降至華氏40至50度，加上降雨影響，蜜蜂活動減少，導致授粉不良，雪李、蘋果、葡萄、桃子等果樹結果率下降。

除了果樹，蔬菜育苗同樣面臨挑戰。邱啓宜指出，近期南加州日夜溫差大，白天可達華氏90度以上，夜間卻降至50度左右，幼苗易受低溫與鳥害影響，需加強防護。例如使用防鳥網或保溫罩，提高存活率。

為降低氣候衝擊，建議採取多項管理措施，包括適時修枝、覆蓋保溫、夜間降溫前灌水以提高土壤保溫能力，以及在凍害後及時追肥與修剪，幫助其恢復。同時，定期鬆土約三英寸深，有助改善土壤通氣與抑制害蟲繁殖。

邱啓宜特別提到，暖冬也使蟲害問題加劇，例如對果樹危害嚴重的日本金龜子和鼻涕蟲等，需提早防治，他建議在果樹周圍施用肥皂水或設置誘捕裝置，以減少蟲害影響。

此外，不少城市近期提供免費培養土，家得寶（Home Depot）、Lowe's、沃爾瑪等商家推出園藝土壤促銷，價格只有平常的一半，為春季種植提供便利和優惠。園藝人士建議民眾善加利用，改善土壤結構，提升作物生長品質。

目前正值春夏蔬菜種植旺季，包括絲瓜、苦瓜、南瓜、番茄、辣椒與茄子等皆適合培育。待幼苗長出三至五片葉後，即可移植至菜圃，並配合適當澆水與施肥管理。

園藝愛好者們表示，儘管氣候帶來挑戰，但親手種植、採收有機蔬果，與親友分享成果，仍是一種充滿樂趣與健康理念的生活方式。

聖蓋博谷華人家種植的日本青梅今年提早一個月成熟採摘。（李小佳提供）
聖蓋博谷華人家種植的日本青梅今年提早一個月成熟採摘。（李小佳提供）

聖蓋博谷華人家種植的日本青梅今年提早一個月成熟採摘。（李小佳提供）
聖蓋博谷華人家種植的日本青梅今年提早一個月成熟採摘。（李小佳提供）

暖冬早春，4月剛剛上旬，南加華人家的桑葚樹已枝繁葉茂果實纍纍。（記者楊青/攝影）
暖冬早春，4月剛剛上旬，南加華人家的桑葚樹已枝繁葉茂果實纍纍。（記者楊青/攝影）

聖蓋博谷華人家種植的日本青梅今年提早一個月成熟採摘。（李小佳提供）
聖蓋博谷華人家種植的日本青梅今年提早一個月成熟採摘。（李小佳提供）

往年通常5月中旬才開始陸續成熟的桑葚，今年提早一個月成熟。（記者楊青/攝影）
往年通常5月中旬才開始陸續成熟的桑葚，今年提早一個月成熟。（記者楊青/攝影）

聖蓋博谷華人家種植的日本青梅今年提早一個月成熟採摘。（李小佳提供）
聖蓋博谷華人家種植的日本青梅今年提早一個月成熟採摘。（李小佳提供）

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