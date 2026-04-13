饒影凡競選加州平稅局 創新募款晚會「笑聲連連」

多位政界和社區領袖現身力挺，包括聯邦眾議員趙美心（左三）、加州眾議員方樹強（右三）、洛杉磯縣估值官Jeff Prang（左二）等人。（記者劉子為/攝影）

前蒙特利公園市市長、成功企業家、香港 移民之女饒影凡（Yvonne Yiu）正角逐2026年加州 平稅局（California State Board of Equalization）第三區委員，其為競選舉辦的「民選官員棟篤笑暨冠軍歌手晚會」於4月10日晚在聖蓋博 市圓滿舉辦。活動以脫口秀結合音樂演出的創新形式，突破傳統政治籌款晚宴模式，吸引逾300位政商與僑界人士到場支持。

饒影凡表示，本次選舉初選將於6月2日舉行，第三區涵蓋洛杉磯縣轄下88個城市。她指出，在目前的10位參選者中，自己是唯一具備完整財經專業背景的人選，希望選民能踴躍投票。她並提到，隨著人工智慧技術快速發展，加州作為全美最大經濟體、全球第四大經濟體，應善用科技提升財政管理效率，帶動經濟邁向新階段。

身為第一代移民，饒影凡表示，親身經歷讓她深知努力與財務知識如何改變人生，因此希望透過參選，守護納稅人資金、強化經濟體質，並協助更多家庭實現財務穩定。

當晚多位政界和社區領袖現身力挺，包括聯邦眾議員趙美心、加州參議員Bob Archuleta、加州眾議員方樹強、前加州眾議員伍國慶、蒙特利公園市市長楊安立、聖蓋博市市長Denise Menchaca等人。

趙美心的致詞指出，加州平稅局雖非高度曝光的職位，但對社區影響深遠，涵蓋房產稅公平性、稅務申訴機制以及非營利機構稅務減免等關鍵領域。她強調，該機構的決策關係到家庭稅負負擔、小企業生存，以及學校、消防與公共服務的資源分配。

趙美心表示，饒影凡具備財務專業與公共服務經驗，在擔任蒙特利公園市市長時，曾透過精準財政策略為城市節省大量資金，包括成功發行退休債券、推動道路基建債券計畫，以及在矽谷銀行倒閉前避免高風險投資，展現出審慎判斷力。她呼籲選民支持饒影凡，讓具備專業能力的人才進入平稅局，確保稅務制度公平且有效運作。

晚會上，20多位民選官員輪番登台進行脫口秀演出，笑聲連連。隨後，南加州新生代男團M4攜手饒影凡帶來精彩歌曲串燒表演，壓軸則由歌手劉冲獻唱，將現場氣氛推向高潮。

饒影凡擁有洛杉磯加大（UCLA）經濟學學士及羅耀拉瑪利蒙特大學（Loyola Marymount University）財務碩士學位，並取得賓夕法尼亞大學華頓商學院CRCP認證，持有10張FINRA金融證照。她曾任職於花旗銀行、嘉信理財、E*Trade及美林證券等金融機構，並在40歲前創立證券公司，管理資產規模逾10億美元。

任內政績方面，她曾以2.66%利率發行1.1億美元退休債券，為城市節省約5500萬美元並保障公務員退休金；同時推動市政預算平衡、提升公共安全並促進經濟發展。

在政策主張上，饒影凡強調將運用專業與科技提升公共資金管理效率、推動財務透明與問責制度，並擴大對工薪家庭與移民社區的經濟機會，同時積極導入人工智慧應用於政府財政治理。

饒影凡（右四）指出，在目前的十位參選者中，自己是唯一具備完整財經專業背景的人選，希望選民能踴躍投票。（記者劉子為/攝影）