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常沙娜景泰藍和平鴿、霓裳天馬競拍 敦煌美學成亮點

洛杉磯訊
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常沙娜設計的珐琅銅雕「霓裳天馬」。（何欣晏提供）
常沙娜設計的珐琅銅雕「霓裳天馬」。（何欣晏提供）

H藝術基金會（H Foundation）19日將在聖蓋博喜來登舉辦「The Next Decade｜生生不息」十周年慈善晚會。中國工藝美術家暨敦煌藝術研究學者常沙娜的景泰藍作品「和平鴿大圓盤」和琺琅銅雕「霓裳天馬」將在晚會上慈善競拍。

中國敦煌學家常書鴻的女兒、林徽因的學生常沙娜12歲走進敦煌，13歲開始臨摹敦煌壁畫。她設計的景泰藍「和平鴿大圓盤」，最初誕生於1952年北京一場重要國際會議，作為具有國家象徵意義的禮品。圓盤上六隻銜花飛翔的和平鴿，造型融合敦煌壁畫的流動感與東方審美精神，呈現出跨越時代的藝術語彙。該作品2024年成功復刻，此次將首度在慈善晚宴中公開拍賣

另一件焦點拍品，為琺琅銅雕「霓裳天馬」，也出自常沙娜之手。作品靈感源自敦煌莫高窟「挽車天馬」形象，天馬騰躍向前、線條張力十足，周圍霓裳如風流動，呈現強烈的動態與力量感，寓意「青雲直上、前程萬里」。

本次慈善晚會將由弦樂四重奏揭開序幕，並由國際鋼琴家黃日向與王聰瑀聯袂演出。現場還將舉辦以「藝術如何為品牌賦能」為主題的圓桌論壇，邀請包括大都會藝術博物館中國藝術部負責人在內的嘉賓，探討文化在全球語境中的影響力及品牌國際化路徑。

H藝術基金會負責人何欣晏表示，基金會2016年成立以來，始終圍繞「傳承、共融、表達」三大核心價值，致力推動亞洲藝術與跨文化交流，並透過展覽、研究及公共教育，建立持續發展的文化平台。

常沙娜和她設計的景泰藍「和平鴿大圓盤」。（何欣晏提供）
常沙娜和她設計的景泰藍「和平鴿大圓盤」。（何欣晏提供）

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