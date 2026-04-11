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聖瑪利諾華人教委張志堅 獲PTA金橡服務獎

洛杉磯訊
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聖瑪利諾學區教委張志堅（C. Joseph Chang）榮獲PTA最高榮譽「金橡...
聖瑪利諾學區教委張志堅（C. Joseph Chang）榮獲PTA最高榮譽「金橡服務獎」。（受訪者提供）

聖瑪利諾學區家長教師會聯合會（PTA）近日舉辦第96屆「創會紀念日表揚大會」（Founders'Day Honorary Service Awards），表彰長期投入教育與社區服務的傑出人士。學區華人教委張志堅（C. Joseph Chang）榮獲最高榮譽「金橡服務獎」（Golden Oak Service Award）。

本次活動3月25日在Huntington Middle School舉行，吸引眾多家長、師生與社區人士到場。主辦單位指出，創會紀念日不僅是年度表揚盛會，更象徵社區對教育價值與公共服務精神的認同。

學區總監Linda de la Torre表示，「金橡服務獎」為PTA體系中最高榮譽，自1992年設立以來歷年僅頒發約20次，專門表彰對教育與社區具長期且深遠影響的個人。張志堅此次獲獎，展現其多年來對學區與社區的卓越貢獻。

張志堅在聖瑪利諾社區服務逾30年，於學區教委會任職已達25年，長期參與教育政策與學校發展。他同時積極投入多項公共事務，曾擔任學校基金會董事、公共圖書館財務長、聖蓋博谷紅十字會董事會副主席，以及聖瑪利諾華人協會會長與中文學校校長等職務，持續促進教育資源與社區連結。

PTA創會紀念日始於1910年，源於創辦人倡議教育公平與兒童福祉的理念。自1897年成立以來，PTA持續推動家庭與學校合作，關注學生發展與教育資源平等。

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