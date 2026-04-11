趙美心撥款50萬美元 用於嘉偉社區中心升級改造

羅斯密嘉偉社區中心獲得50萬美元聯邦撥款，用於升級改造。（趙美心辦公室提供）

聯邦眾議員趙美心 日前向羅斯密市轉交50萬美元的聯邦撥款支票，用於嘉偉社區中心(Garvey Community Center)翻新和改善工程。此次升級將打造更安全、整潔的環境，並持續為羅斯密市居民提供重要的社區服務與活動項目。

趙美心表示，嘉偉社區中心是一個特別場所，但它目前極需要現代化升級。因此，很高興能爭取到50萬美元的國會社區項目資金(Community Project Funding)撥款，協助其翻新和改善設施。項目將包括重新粉刷、更換地板、翻新六間衛生間、更換更明亮節能的外部照明燈及翻新廚房。該中心涵蓋從學前教育至長者活動的各類服務，這次的撥款，將確保該中心的設施更加現代化、安全，並讓所有年齡層的居民都能夠便利使用。

嘉偉社區中心擁有各式精美且多功能的會議與活動空間，餐飲宴會最多可容納180名賓客。中心亦提供中小型會議室，能滿足各類社區或商務會議需求。該中心也是各項活動的據點，包括：長者活動、成人教育課程、學前教育（幼兒園）和青少年及成人各類課程。

該款來自趙美心700萬美元的聯邦支出資金，用於加州第28選區各地項目。包括200萬美元資助亞凱迪亞與美國林務局聯合消防訓練中心；100萬美元用於巴沙迪那Jackie Robinson社區中心設施改善及ADA升級等；85萬美元用於天普市Lower Azusa路面修復等；25萬美元用於支持聖蓋博谷區域住房信託計畫；還有25萬美元用於蒙特利公園市第63號消防站重建工程。