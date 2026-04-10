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蘇麗絲宣布競選聯邦眾議員

記者張宏／洛杉磯報導
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洛杉磯縣主席暨第一選區縣政委員蘇麗絲（Hilda L. Solis）日前在洛縣消...
洛杉磯縣主席暨第一選區縣政委員蘇麗絲（Hilda L. Solis）日前在洛縣消防員工會IAFF Local 1014會館宣布啟動競選加州第38選區聯邦眾議員。（蘇麗絲提供）

洛杉磯縣第一選區縣政委員蘇麗絲（Hilda L. Solis）日前在洛縣消防員工會IAFF Local 1014會館宣布啟動競選加州第38選區聯邦眾議員，超過300支持者到場。

啟動活動匯聚來自聖蓋博谷、洛縣東南區及橙縣聯邦、州與地方領袖、工會夥伴、草根組織者以及社區民眾。蘇麗絲表示，這場競選對她來說非常個人化。她是移民的女兒，在一個勞工階級家庭長大，她們從小學會努力工作、犧牲與尊嚴的價值。她參選是為確保政府為人民服務，而不是為權勢服務，並為本選區的每個家庭帶來實際改善生活的成果。

蘇麗絲曾在歐巴馬總統任內擔任美國勞工部長，是首名擔任內閣職位的西裔女性。她也曾在國會任職八年，並在加州州議會服務八年，成為首位當選州參議員的西裔女性。她的競選主軸包括擴大經濟機會、保障勞工權益、確保醫療與住房可及性、捍衛移民權利，及反對川普政府時期對勞工家庭與弱勢群體造成傷害的政策。

在擔任洛縣縣政委員期間，蘇麗絲推動擴大移民法律援助、保護小型企業、維護醫療可及性、提供租金補助，並支持提升工資與加強勞工保障。她強調經驗的重要性，指出第38選區需要一位能夠「上任第一天就投入工作」的代表。

活動中，多位聯邦、州與地方領袖發表談話，包括聯邦眾議員議員趙美心、聯邦眾議員Laura Friedman、加州參議院多數黨領袖Lena Gonzalez、州參議員Sasha Renee Perez、州眾議員方樹強與Lisa Calderon、洛縣縣政委員Lindsey Horvath及洛縣警局警長Robert Luna等，還有工會領袖與社區夥伴。此次活動由代表超過3400名消防員的IAFF Local 1014協辦，工會在活動中扮演關鍵角色。

此次活動標誌著競選正式啟動，距離2026年6月2日初選尚有一段時間，提前投票將於5月初開始。重新劃分的第38聯邦選區涵蓋鑽石吧、艾爾蒙地、哈岡、蒙地貝婁、羅蘭岡、南艾爾蒙地等華人聚集區，現任聯邦眾議員為桑切斯（Linda Sánchez）。

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