安大略、柯洛那、奇諾岡生活成本低 華人移居熱點

位於洛杉磯東側內陸帝國的安大略（Ontario），是小聯盟運動、藝術與農業的重鎮，還有一座安大略國際機場坐鎮。（安大略國際機場官網）

根據美國旅遊媒體Islands指出，加州 雖然平均生活門檻高，但精挑細選仍有「高CP值」的居住淨土。本次榜單聚焦生活成本低於全州平均、且兼顧生活機能的潛力城市。在入榜的12城市中，大洛杉磯 地區有三個城市，其中包括華人 移居的熱門地。

根據Islands推出的榜單，在評選「加州最實惠郊區城市」時，雖然這些城市的生活成本仍高於全美平均，但在加州屬「可負擔」範疇。這些城市證明「實惠」不代表「無聊」，這些郊區城市都提供豐富多元的活動選擇，包括國家公園、航太博物館、美食餐廳，以及夜間開放的紫丁香農場等特色景點。

第一、位於洛杉磯東側內陸帝國的安大略（Ontario），從洛杉磯出發沿著10號公路向東約37英里。這裡不僅是小聯盟運動、藝術與農業的重鎮，相較於沿海高房價地區，安大略提供更具負擔能力的生活選擇。該市人口約18萬人，生活成本比加州平均低約21%，而洛杉磯市則高出平均約8%。

對於運動迷而言，當地擁有NHL洛杉磯國王隊的小聯盟附屬隊Ontario Reign，以及洛杉磯快艇的發展聯盟球隊Aqua Caliente Clippers，兩隊皆在Toyota Arena進行主場比賽。市中心的Euclid大道更是歷史悠久的66號公路的路線之一，沿街聚集各式商店、餐廳及全年活動。

第二、位於洛杉磯東南方約48英里的柯洛那（Corona），同樣兼具生活機能與可負擔能力。該市人口超15萬，生活成本比加州平均低約13%，對希望節省開支又能接近大城市的居民或旅客而言，是理想選擇。

柯洛那的一大優勢在鄰近自然景觀。Skyline Drive Trail提供不同難度的健行路線，遊客可免費欣賞壯麗景色；Skull Canyon Zipline則提供高空滑索與戶外挑戰活動，適合喜愛刺激的遊客。結束一天戶外探險後，也可前往Glen Ivy Hot Springs放鬆身心，享受溫泉、泳池及健康餐飲，為旅程畫下完美句點。

第三、位於洛杉磯市區東方約35英里處的奇諾岡（Chino Hills），是洛杉磯都會區少數物價相對親民的地區之一。該市人口約7萬8000人，不僅是郊區中規模較小城市之一，也因生活成本比全州平均低21%，成為最具負擔性的選擇。

奇諾岡郊區也是露營與親近自然的好去處。奇諾岡州立公園擁有起伏山丘和1萬4000英畝的野地，提供健行、春季野花觀賞及每車每日僅10美元的露營體驗。另一個免費的特色活動，是造訪James S. Thalman Chino Hills Branch Library，圖書館內設有以NASA為靈感的兒童區。最後，Shoppes at Chino Hills是當地熱門購物地點，擁有超過37萬5000平方英尺的商店與餐飲選擇，滿足各種購物與美食需求。

以上三個城市，近年來均已吸引不少華人前往定居。其他入榜城市包括沙加緬度（Sacramento）附近的Vineyard、Granite Bay、Elk Grove、Antelope；弗萊斯諾縣（Fresno）附近的Clovis；聖伯納汀諾縣（San Bernardino）附近的Cherry Valley、Yucaipa、Beaumont；還有灣區附近的Vallejo。