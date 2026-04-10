我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美國走向「蘇伊士時刻」？紐時：對伊朗開戰重創信譽 中國成最大贏家

窩裡反 出兵伊朗遭MAGA眾名嘴圍剿 川普重砲回批魯蛇、怪胎

安大略、柯洛那、奇諾岡生活成本低 華人移居熱點

洛杉磯訊
聽新聞
test
0:00 /0:00
位於洛杉磯東側內陸帝國的安大略（Ontario），是小聯盟運動、藝術與農業的重鎮...
位於洛杉磯東側內陸帝國的安大略（Ontario），是小聯盟運動、藝術與農業的重鎮，還有一座安大略國際機場坐鎮。（安大略國際機場官網）

根據美國旅遊媒體Islands指出，加州雖然平均生活門檻高，但精挑細選仍有「高CP值」的居住淨土。本次榜單聚焦生活成本低於全州平均、且兼顧生活機能的潛力城市。在入榜的12城市中，大洛杉磯地區有三個城市，其中包括華人移居的熱門地。

根據Islands推出的榜單，在評選「加州最實惠郊區城市」時，雖然這些城市的生活成本仍高於全美平均，但在加州屬「可負擔」範疇。這些城市證明「實惠」不代表「無聊」，這些郊區城市都提供豐富多元的活動選擇，包括國家公園、航太博物館、美食餐廳，以及夜間開放的紫丁香農場等特色景點。

第一、位於洛杉磯東側內陸帝國的安大略（Ontario），從洛杉磯出發沿著10號公路向東約37英里。這裡不僅是小聯盟運動、藝術與農業的重鎮，相較於沿海高房價地區，安大略提供更具負擔能力的生活選擇。該市人口約18萬人，生活成本比加州平均低約21%，而洛杉磯市則高出平均約8%。

對於運動迷而言，當地擁有NHL洛杉磯國王隊的小聯盟附屬隊Ontario Reign，以及洛杉磯快艇的發展聯盟球隊Aqua Caliente Clippers，兩隊皆在Toyota Arena進行主場比賽。市中心的Euclid大道更是歷史悠久的66號公路的路線之一，沿街聚集各式商店、餐廳及全年活動。

第二、位於洛杉磯東南方約48英里的柯洛那（Corona），同樣兼具生活機能與可負擔能力。該市人口超15萬，生活成本比加州平均低約13%，對希望節省開支又能接近大城市的居民或旅客而言，是理想選擇。

柯洛那的一大優勢在鄰近自然景觀。Skyline Drive Trail提供不同難度的健行路線，遊客可免費欣賞壯麗景色；Skull Canyon Zipline則提供高空滑索與戶外挑戰活動，適合喜愛刺激的遊客。結束一天戶外探險後，也可前往Glen Ivy Hot Springs放鬆身心，享受溫泉、泳池及健康餐飲，為旅程畫下完美句點。

第三、位於洛杉磯市區東方約35英里處的奇諾岡（Chino Hills），是洛杉磯都會區少數物價相對親民的地區之一。該市人口約7萬8000人，不僅是郊區中規模較小城市之一，也因生活成本比全州平均低21%，成為最具負擔性的選擇。

奇諾岡郊區也是露營與親近自然的好去處。奇諾岡州立公園擁有起伏山丘和1萬4000英畝的野地，提供健行、春季野花觀賞及每車每日僅10美元的露營體驗。另一個免費的特色活動，是造訪James S. Thalman Chino Hills Branch Library，圖書館內設有以NASA為靈感的兒童區。最後，Shoppes at Chino Hills是當地熱門購物地點，擁有超過37萬5000平方英尺的商店與餐飲選擇，滿足各種購物與美食需求。

以上三個城市，近年來均已吸引不少華人前往定居。其他入榜城市包括沙加緬度（Sacramento）附近的Vineyard、Granite Bay、Elk Grove、Antelope；弗萊斯諾縣（Fresno）附近的Clovis；聖伯納汀諾縣（San Bernardino）附近的Cherry Valley、Yucaipa、Beaumont；還有灣區附近的Vallejo。

位於洛杉磯市區東方約35英里處的奇諾岡（Chino Hills），是洛杉磯都會區...
位於洛杉磯市區東方約35英里處的奇諾岡（Chino Hills），是洛杉磯都會區少數物價相對親民的地區之一。（奇諾岡市府官網）

加州 洛杉磯 華人

上一則

加州獨特標竿 聖塔蒙尼卡碼頭轉型跨越時代

下一則

暗網買個資 假安寧療護騙保2.67億

延伸閱讀

明媚加州卻有8道暗傷 退休族難招架

明媚加州卻有8道暗傷 退休族難招架
他盤點華人最適合定居城市 舊金山氣候溫和、這裡生活成本低

他盤點華人最適合定居城市 舊金山氣候溫和、這裡生活成本低
全美去年近1500萬人搬家 這5州最受青睞

全美去年近1500萬人搬家 這5州最受青睞
白天天堂、夜晚地獄？加州最危險4區曝光 天黑後別去

白天天堂、夜晚地獄？加州最危險4區曝光 天黑後別去
加州4地夜晚治安最差 北加這裡被點名：每11居民就有1人受害

加州4地夜晚治安最差 北加這裡被點名：每11居民就有1人受害
跟著大華超市買房穩賺？專家稱還要看這些因素

跟著大華超市買房穩賺？專家稱還要看這些因素

熱門新聞

擁有「最強左投」與「台灣殷仔」稱號的棒球傳奇陳偉殷現年40歲，近期頻繁現身在美國西岸地區。原來是他在2025年宣布退休後，選擇定居南加州爾灣，將生活重心轉向家庭。（記者謝雨珊／攝影）

台「棒球傳奇」定居南加 透露未來重心轉為...

2026-04-03 19:00
南加州大學電腦科學博士候選人黃米瑩與合作者首次證明量子程式混淆在廣泛情境下可行，解答逾半世紀未解難題，並榮獲理論電腦科學領域最具競爭力的麥赫特獎最佳學生論文獎。（取自南加州大學官網）

台女博士生攻克 量子密碼學半世紀未解難題

2026-04-04 17:02
好市多烘焙部門新推出春季甜點「草莓奶油」蛋糕（Strawberries & Cream ）以其14.99美元的價格在社交網絡上引發兩極化反應。（AI生成圖片）

不是都便宜 好市多這款新品被罵翻了

2026-04-01 19:02
嫌疑人駕駛一輛老款灰色福特汽車逃離現場。（聖塔安那警察局）

無證移民270萬彩票中獎難兌現？路人熱心幫忙結果...

2026-04-02 14:30
好市多烘焙區3月底又推新品，這款「覆盆子夾心糖霜餅乾」（Raspberry Filled Sugar Cookies）被老饕們評為「這可能是Costco最好吃的餅乾」。（取自好市多網站）

好市多推新品 這可能是好市多最好吃的餅乾

2026-04-09 15:22
加大系統發明專利數全美之冠。圖為洛杉磯加大。（ucla.com）

加州大學這兩個領域排名 全美第一

2026-04-03 13:10

超人氣

更多 >
好市多推新品 這可能是好市多最好吃的餅乾

好市多推新品 這可能是好市多最好吃的餅乾
伊凡卡罕見受訪談父母 一度淚崩「我曾尋求心理協助」

伊凡卡罕見受訪談父母 一度淚崩「我曾尋求心理協助」
全球10大隱藏版旅遊城市 越南這古城居榜首

全球10大隱藏版旅遊城市 越南這古城居榜首
現金危機 郵政總局停止提撥員工退休基金

現金危機 郵政總局停止提撥員工退休基金
華人千萬豪宅險被騙 幸虧她一句話指出蹊蹺...

華人千萬豪宅險被騙 幸虧她一句話指出蹊蹺...