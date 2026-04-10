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聖伯納汀諾台美商會 訪縣委辦公室談合作

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聖伯納汀諾台美商會6日由會長楊怡文（右四）率領會員代表，前往拜會縣政委員哈格曼（...
聖伯納汀諾台美商會6日由會長楊怡文（右四）率領會員代表，前往拜會縣政委員哈格曼（左四）辦公室，雙方就地方經濟發展、城市合作及台美經貿交流等議題進行深入探討。（楊怡文提供）

南加內陸聖伯納汀諾台美商會6日拜會聖伯納汀諾縣政委員哈格曼（Curt Hagman）辦公室，雙方就地方經濟發展、城市合作及台美經貿交流等議題進行深入探討。

這次參訪以促進聖伯納汀諾縣與台灣之間的經貿合作為主要目標，同時強化商會與地方政府之間的互動與聯繫。會中，商會代表介紹該會長期致力推動跨國投資、企業對接及社區服務的具體成果，並分享台灣企業在製造業、科技產業及中小企業發展方面的競爭優勢與創新能量。

會長楊怡文表示，此行不僅深化彼此了解，更為未來推動實質合作奠定良好基礎。未來商會將持續發揮橋樑角色，促進台美在經濟、產業及文化層面的多元交流與合作。

哈格曼對商會到訪表達歡迎，並肯定台美商會在促進區域經濟交流與社區發展方面所扮演的重要角色。他指出，聖伯納汀諾縣擁有廣闊的土地資源與完善交通物流體系，在招商引資、產業布局及國際合作方面具備顯著優勢，未來與台灣深化合作潛力可期。

雙方就多項重點議題交換意見，包括推動台灣企業赴聖伯納汀諾縣投資設廠、建立城市間合作機制（如姊妹市交流）、強化中小企業與青年創業資源連結，以及規劃未來經貿代表團互訪與合作平台等，為後續合作勾勒具體方向。

南加

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