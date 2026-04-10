香港文化之夜Nexus樂團洛城演出 吸引上百嘉賓

在香港駐三藩市經濟貿易辦事處與華美博物館聯合主辦的「香港文化之夜—洛杉磯站」中，來自香港演藝學院的Nexus室樂團登台演出。（記者劉子為/攝影）

由香港駐三藩市經濟貿易辦事處與華美博物館聯合主辦的「香港文化之夜—洛杉磯 站」，6日在歷史悠久的Pico House舉行。來自香港演藝學院的Nexus室樂團登台演出，約100嘉賓共襄盛舉。

香港駐三藩市經濟貿易辦事處處長張岱楨表示，香港經濟保持穩定復甦，預計今年GDP增長率介於2.5%至3.5%。他指出，香港目前為全球第五大商品貿易中心，並於2025年重奪全球IPO排名榜首，較前一年大幅增長；同時，美國對香港維持貿易順差，其中加州 對港出口額達47億美元，顯示雙方經貿往來密切。 現場並安排參觀華美博物館及交流酒會，中國駐洛杉磯副總領事黃洪江也到場支持。左起：張岱楨、黃洪江、阮桂銘。（記者劉子為/攝影）

本次演出團體「香港演藝學院Nexus室樂團」於2026年成立，由學院優秀學生及校友組成，作曲家李嘉怡策劃並擔任藝術指導，大提琴家葉俊禧參與指導。「Nexus」寓意連結，象徵不同音樂家與文化之間的交流。此次美國西岸巡演涵蓋西雅圖、三藩市及洛杉磯。

樂團曲目橫跨古典與本地創作，包括莫札特的經典作品，以及李嘉怡創作、描繪香港城市節奏的「Over the Harbour」，還有香港流行樂壇知名的歌曲「浮誇」，呈現多元文化特色。

華美博物館之友董事會主席阮桂銘表示，博物館長期致力講述華人 在美歷史，近年積極拓展國際合作。此次與香港方面再度攜手，邀請年輕音樂人才來美演出，是疫情後難得的文化交流成果。中國駐洛杉磯副總領事黃洪江也現身支持。