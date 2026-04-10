我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美國走向「蘇伊士時刻」？紐時：對伊朗開戰重創信譽 中國成最大贏家

窩裡反 出兵伊朗遭MAGA眾名嘴圍剿 川普重砲回批魯蛇、怪胎

香港文化之夜Nexus樂團洛城演出 吸引上百嘉賓

記者劉子為/洛杉磯報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
在香港駐三藩市經濟貿易辦事處與華美博物館聯合主辦的「香港文化之夜—洛杉磯站」中，...
在香港駐三藩市經濟貿易辦事處與華美博物館聯合主辦的「香港文化之夜—洛杉磯站」中，來自香港演藝學院的Nexus室樂團登台演出。（記者劉子為/攝影）

由香港駐三藩市經濟貿易辦事處與華美博物館聯合主辦的「香港文化之夜—洛杉磯站」，6日在歷史悠久的Pico House舉行。來自香港演藝學院的Nexus室樂團登台演出，約100嘉賓共襄盛舉。

香港駐三藩市經濟貿易辦事處處長張岱楨表示，香港經濟保持穩定復甦，預計今年GDP增長率介於2.5%至3.5%。他指出，香港目前為全球第五大商品貿易中心，並於2025年重奪全球IPO排名榜首，較前一年大幅增長；同時，美國對香港維持貿易順差，其中加州對港出口額達47億美元，顯示雙方經貿往來密切。

現場並安排參觀華美博物館及交流酒會，中國駐洛杉磯副總領事黃洪江也到場支持。左起：...
現場並安排參觀華美博物館及交流酒會，中國駐洛杉磯副總領事黃洪江也到場支持。左起：張岱楨、黃洪江、阮桂銘。（記者劉子為/攝影）

本次演出團體「香港演藝學院Nexus室樂團」於2026年成立，由學院優秀學生及校友組成，作曲家李嘉怡策劃並擔任藝術指導，大提琴家葉俊禧參與指導。「Nexus」寓意連結，象徵不同音樂家與文化之間的交流。此次美國西岸巡演涵蓋西雅圖、三藩市及洛杉磯。

樂團曲目橫跨古典與本地創作，包括莫札特的經典作品，以及李嘉怡創作、描繪香港城市節奏的「Over the Harbour」，還有香港流行樂壇知名的歌曲「浮誇」，呈現多元文化特色。

華美博物館之友董事會主席阮桂銘表示，博物館長期致力講述華人在美歷史，近年積極拓展國際合作。此次與香港方面再度攜手，邀請年輕音樂人才來美演出，是疫情後難得的文化交流成果。中國駐洛杉磯副總領事黃洪江也現身支持。

華人 加州 洛杉磯

上一則

MLB/大谷熱身問題再度引議 是合規還是特權

下一則

加州獨特標竿 聖塔蒙尼卡碼頭轉型跨越時代

延伸閱讀

舊金山夏日免費音樂季Stern Grove 6月14日開幕

舊金山夏日免費音樂季Stern Grove 6月14日開幕
「台灣民歌50年」演唱會 北美巡演紐約場：4月23日、24日演出

「台灣民歌50年」演唱會 北美巡演紐約場：4月23日、24日演出
跨越文化與音符 歌武傳奇聲樂班演唱會再現音樂盛宴

跨越文化與音符 歌武傳奇聲樂班演唱會再現音樂盛宴
港財政司陳茂波：3月港股活耀 日均成交額年增逾8%

港財政司陳茂波：3月港股活耀 日均成交額年增逾8%
林肯中心梁朝偉影展 13部經典回顧

林肯中心梁朝偉影展 13部經典回顧
資深歌手楊燕 5/2洛杉磯獻唱

資深歌手楊燕 5/2洛杉磯獻唱

熱門新聞

擁有「最強左投」與「台灣殷仔」稱號的棒球傳奇陳偉殷現年40歲，近期頻繁現身在美國西岸地區。原來是他在2025年宣布退休後，選擇定居南加州爾灣，將生活重心轉向家庭。（記者謝雨珊／攝影）

台「棒球傳奇」定居南加 透露未來重心轉為...

2026-04-03 19:00
南加州大學電腦科學博士候選人黃米瑩與合作者首次證明量子程式混淆在廣泛情境下可行，解答逾半世紀未解難題，並榮獲理論電腦科學領域最具競爭力的麥赫特獎最佳學生論文獎。（取自南加州大學官網）

台女博士生攻克 量子密碼學半世紀未解難題

2026-04-04 17:02
好市多烘焙部門新推出春季甜點「草莓奶油」蛋糕（Strawberries & Cream ）以其14.99美元的價格在社交網絡上引發兩極化反應。（AI生成圖片）

不是都便宜 好市多這款新品被罵翻了

2026-04-01 19:02
嫌疑人駕駛一輛老款灰色福特汽車逃離現場。（聖塔安那警察局）

無證移民270萬彩票中獎難兌現？路人熱心幫忙結果...

2026-04-02 14:30
好市多烘焙區3月底又推新品，這款「覆盆子夾心糖霜餅乾」（Raspberry Filled Sugar Cookies）被老饕們評為「這可能是Costco最好吃的餅乾」。（取自好市多網站）

好市多推新品 這可能是好市多最好吃的餅乾

2026-04-09 15:22
加大系統發明專利數全美之冠。圖為洛杉磯加大。（ucla.com）

加州大學這兩個領域排名 全美第一

2026-04-03 13:10

超人氣

更多 >
好市多推新品 這可能是好市多最好吃的餅乾

好市多推新品 這可能是好市多最好吃的餅乾
伊凡卡罕見受訪談父母 一度淚崩「我曾尋求心理協助」

伊凡卡罕見受訪談父母 一度淚崩「我曾尋求心理協助」
全球10大隱藏版旅遊城市 越南這古城居榜首

全球10大隱藏版旅遊城市 越南這古城居榜首
現金危機 郵政總局停止提撥員工退休基金

現金危機 郵政總局停止提撥員工退休基金
華人千萬豪宅險被騙 幸虧她一句話指出蹊蹺...

華人千萬豪宅險被騙 幸虧她一句話指出蹊蹺...