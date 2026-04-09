我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

不遵守協議就打 川普稱美軍續駐伊朗周邊 再動手「規模前所未見」

川普來硬的 要求歐洲盟國「數日內」提交護航計畫 確保荷莫茲安全

南加翁賣車手續未完成 買回時收到大筆欠費通知

【洛杉磯訊】
聽新聞
test
0:00 /0:00
一位老翁在買車後，卻收到DMV 1300美元欠款。（示意圖取自Pexels）
一位老翁在買車後，卻收到DMV 1300美元欠款。（示意圖取自Pexels）

加州寇恩縣（Kern County）Frazier Park一名老翁近日從朋友處購入一輛卡車，卻因為累積多年的一個問題疏忽，被加州車輛管理局（DMV）要求繳納1300美元。

根據ABC 7電視台報導，蓋廷格（Robert Gettinger）表示，他在14年前把卡車賣給朋友，最近又把這輛卡車買回，但他試圖為車輛重新登記時，DMV表示他欠下超過1300美元的註冊費和罰金。

蓋廷格說，2012年，當他把車子賣給熟人時，兩人曾一起去DMV辦理手續，但過程中的某個環節沒有完成。「當時有試圖完成文件的申請流程，」蓋廷格說，他不確定應該是他完成最後步驟，還是朋友應該完成，但在整個過程中，某個地方出了問題，沒有做完。

蓋廷格表示，新車主其實根本沒有使用這輛卡車。他把車停在馬里布，經歷了野火、新冠疫情，以及生活各種變故，這輛車多年來一直閒置未動。車子一直被遮蓋著，因此車漆仍然保持良好，甚至還保留一張完好的2012年DMV貼紙。

十多年後，事情出現戲劇性轉折—蓋廷格竟然又把同一輛卡車買回來。然而，當蓋廷格再次前往DMV為車輛辦理登記時，卻收到大筆欠費通知。

去DMV把文件交上去後，突然被告知：「需要先支付1369美元才能登記這輛車」。蓋廷格認為，根本不值得為該車繳納這筆錢。「它看起來狀況還不錯，但已經跑了18萬英里」。

蓋廷格表示，最令人沮喪的是—如果當年的買賣文件確實沒有完成，而車輛一直仍登記在他的名下與地址，他不明白為什麼在過去十多年裡，自己從未收到任何登記通知或逾期罰單。

目前，這輛卡車仍停在蓋廷格前院。由於尚未完成登記，他表示如果把車開到街上，可能會面臨罰單和額外罰款。

ABC 7電視台已向DMV詢問這些費用以及此類情況是否可以解決。DMV並未透露太多，只表示正在調查此事。

一名加州DMV發言人表示：「目前無法提供調查及處理此問題的時間表。請相信，我們重視每一位客戶，並會努力協助他們解決車輛登記相關需求。感謝您將這位客戶的問題告知我們。」

疫情 加州

上一則

每晚多睡11分鐘也有用？ 有益心血管防中風

下一則

韓裔檢察官李珉炅參選洛縣法官 強調公平、語言可及與司法效率

延伸閱讀

車銀優逃漏稅風暴再發聲 認了「負責到底」200億稅款繳清

車銀優逃漏稅風暴再發聲 認了「負責到底」200億稅款繳清
詐貸購豪車轉售 無證華男判囚30月

詐貸購豪車轉售 無證華男判囚30月
跑最快的量產敞篷車 1305萬人民幣拍出 1理由無法上路

跑最快的量產敞篷車 1305萬人民幣拍出 1理由無法上路
警車追逐釀車禍一周之內8死 專家籲設限

警車追逐釀車禍一周之內8死 專家籲設限
紐約無證華男冒用身分詐貸購豪車再轉售 判囚30月

紐約無證華男冒用身分詐貸購豪車再轉售 判囚30月
無人車智駕故障 「蘿蔔快跑」上百車癱瘓武漢 乘客受困高架道

無人車智駕故障 「蘿蔔快跑」上百車癱瘓武漢 乘客受困高架道

熱門新聞

擁有「最強左投」與「台灣殷仔」稱號的棒球傳奇陳偉殷現年40歲，近期頻繁現身在美國西岸地區。原來是他在2025年宣布退休後，選擇定居南加州爾灣，將生活重心轉向家庭。（記者謝雨珊／攝影）

台「棒球傳奇」定居南加 透露未來重心轉為...

2026-04-03 19:00
好市多烘焙部門新推出春季甜點「草莓奶油」蛋糕（Strawberries & Cream ）以其14.99美元的價格在社交網絡上引發兩極化反應。（AI生成圖片）

不是都便宜 好市多這款新品被罵翻了

2026-04-01 19:02
南加州大學電腦科學博士候選人黃米瑩與合作者首次證明量子程式混淆在廣泛情境下可行，解答逾半世紀未解難題，並榮獲理論電腦科學領域最具競爭力的麥赫特獎最佳學生論文獎。（取自南加州大學官網）

台女博士生攻克 量子密碼學半世紀未解難題

2026-04-04 17:02
嫌疑人駕駛一輛老款灰色福特汽車逃離現場。（聖塔安那警察局）

無證移民270萬彩票中獎難兌現？路人熱心幫忙結果...

2026-04-02 14:30
加大系統發明專利數全美之冠。圖為洛杉磯加大。（ucla.com）

加州大學這兩個領域排名 全美第一

2026-04-03 13:10
軍人新婚妻子被ICE當場逮捕，面臨遣返。(示意圖取自Pexels)

女大學生隨美軍丈夫基地報到 卻當場被ICE拘捕面臨遣返

2026-04-06 15:09

超人氣

更多 >
全中國僅1隻 「世上最孤獨動物」冬眠醒了 遊客圍觀

全中國僅1隻 「世上最孤獨動物」冬眠醒了 遊客圍觀
做過數十種副業 他說這幾種付出最少、賺得最多

做過數十種副業 他說這幾種付出最少、賺得最多
18歲女星戴「30萬耳環」炫富害慘父 對鏡落淚一秒心碎

18歲女星戴「30萬耳環」炫富害慘父 對鏡落淚一秒心碎
伊朗戰爭拖長 全球經濟衰退風險升高 這2大國除外

伊朗戰爭拖長 全球經濟衰退風險升高 這2大國除外
油價崩跌、機票卻降不下來？航空業曝殘酷真相

油價崩跌、機票卻降不下來？航空業曝殘酷真相