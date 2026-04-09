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韓裔檢察官李珉炅參選洛縣法官 強調公平、語言可及與司法效率

記者謝雨珊／洛杉磯報導
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李珉炅（左三）已獲得超過100位現任與退休法官背書，並獲得來自不同領域律師與社區...
李珉炅（左三）已獲得超過100位現任與退休法官背書，並獲得來自不同領域律師與社區領袖的力挺，其中包括她的直屬上司洛杉磯縣檢察長霍克曼（右四）。（李珉炅提供）

韓裔移民第二代李珉炅（Irene Lee）在洛杉磯韓國城長大，投身公共服務已長達18年，現正角逐洛杉磯縣法官職位。她現任洛縣檢察長特別助理，並曾是犯罪受害者，累積了橫跨刑事、民事與少年依附法領域的豐富實務經驗。這樣多元且深刻的背景，使她能從不同視角理解司法體系。李珉炅強調將確保每個人都有被傾聽與公平對待的機會。

李珉炅畢業於聖地牙哥加大（UC San Diego），並於芝加哥肯特法學院取得法學博士學位。之後她曾在地方檢察官辦公室仇恨犯罪單位實習，參與一起韓裔家庭因族裔身分遭攻擊的案件。當時她發現法庭口譯出現錯誤，主動反映並促成更換，讓她深刻體認到司法體系中亞裔代表性與語言可及性的重要性。

此後，她曾於縣法律顧問辦公室服務，與警長及消防部門合作，之後重返檢察官辦公室，現在擔任洛杉磯縣檢察長霍克曼（Nathan J. Hochman）的特別助理，其中一項職責為社區外展工作，推動多語言防詐資訊，協助移民長者提升自我保護能力。

李珉炅認為，語言可及性非常重要，她希望讓像自己父母這樣母語非英語的移民，在法庭上也能被理解與尊重。除了依法裁決外，她也認為具備文化理解有助於減少誤解，讓民眾在司法過程中感到安心與被公平對待。

事實上李珉炅曾親身遭遇仇恨犯罪，並身為受害者上過法庭。2020年，她與朋友在洛杉磯小東京、靠近法院附近步行準備買咖啡，卻突然遭一名非裔遊民男子從背後無預警揮拳襲擊。同行友人立即報警，然而警方花了約45分鐘才抵達現場，期間由附近保全以胡椒噴霧將嫌犯制止。

事後她得知，該名男子有吸毒紀錄，並曾多次攻擊女性。更令人震驚的是，在她之後，該男子再次犯案，造成另一名女性嚴重受傷，甚至一度面臨失去視力的風險。

曾以受害者身分親自走進法庭的李珉炅指出，冗長的等候時間往往為當事人帶來額外負擔，因此她若當選法官，將特別重視提升審理效率。她強調，未來面對各類案件，會堅持以公平為原則，並從多元角度理解當事人的背景與處境，而非僅以單一視角做出裁決。同時，她也關注司法流程對民眾生活的影響，因為出庭往往意味著請假、收入減少，甚至牽動家庭照顧安排，因此更應兼顧效率與公正。

談及司法角色，李珉炅表示，檢察官代表單一立場，而法官則需站在更高且中立的位置，全面審視證據並做出公正裁決。她表示，自己具備成為法官的條件，主要來自於刑事、民事與寄養制度的多元經歷，以及曾身為受害者的親身體驗，讓她更能理解不同族群的處境。

李珉炅已獲得超過100位現任與退休法官背書，她的直屬上司洛杉磯縣檢察長霍克曼、蒙特利公園市市長楊安立、第49選區眾議員方樹強等人都給予支持。

選民登記截止日期為5月18日，投票日為6月2日。

韓裔移民第二代李珉炅（Irene Lee）在洛杉磯韓國城長大，投身公共服務已長達...
韓裔移民第二代李珉炅（Irene Lee）在洛杉磯韓國城長大，投身公共服務已長達18年，現正角逐洛杉磯縣法官職位。（李珉炅提供）

李珉炅認為自己具備成為法官的條件，主要來自於刑事、民事與寄養制度的多元經歷，以及...
李珉炅認為自己具備成為法官的條件，主要來自於刑事、民事與寄養制度的多元經歷，以及曾身為受害者的親身體驗，讓她更能理解不同族群的處境。（李珉炅提供）

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