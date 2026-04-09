大莊家賭場高球賽 多位跨界知名人士參賽

2026年度「大莊家高爾夫職業及業餘混合邀請賽」主辦方還特別邀請來自電影、電視及數位媒體領域的知名藝人參與，為賽事注入更多亮點與話題。據悉，「大莊家」年末前還將安排多場娛樂表演及美食盛宴。（取自大莊家官網）

2026年度「大莊家高爾夫職業及業餘混合邀請賽」（Pechanga Pro-Am）7日正式登場，為高爾夫球界備受矚目的年度盛事之一。為提升今年職業業餘配對賽（Pro-Am）的整體體驗，主辦方特別邀請來自電影、電視與數位媒體領域的多位知名藝人參與，為賽事注入更多亮點與話題。據悉，「大莊家」在年末前還將陸續推出多場娛樂演出及美食盛宴，進一步豐富活動內容。

本屆賽事星光熠熠，參與嘉賓包括具華裔 血統的美國男星巴特勒（Ross Butler），曾參演「13 Reasons Why」、「Shazam!」；韓裔演員Daniel Henney，代表作包括「Criminal Minds」、「The Wheel of Time」；Jubilee Media創辦人兼執行長Jason Y. Lee；菲裔加拿大 演員Manny Jacinto，曾出演「The Good Place」；NBC劇集「Quantum Leap」韓裔主演Raymond Lee；以及亞裔 演員Ken Kirby，曾參演「The Pitt」與「Good Trouble」。還有台裔演員錢裕揚（Justin Chien），代表作包括「孫家兄弟」（The Brother Sun）、「The Season」。

主辦方表示，眾多明星的參與不僅提升賽事的娛樂性與關注度，也進一步擴大活動在娛樂、體育及數位媒體領域的影響力。開球贊助商（Tee Sponsors）亦將與LPGA職業球員及受邀明星同組競賽，增添互動與觀賞性。

此外，除高爾夫賽事外，大莊家賭場於2026年亦將持續推出多場大型亞洲文化娛樂活動。4月11日，台灣傳奇歌手羅大佑將攜手春龍交響樂團帶來震撼人心的交響音樂會；6月27日，華語樂壇巨星周華健也將再度登台演出。此外，5月31日將跨界推出首場美食盛宴，由知名主廚鄭智善（Jung Jisun）親自操刀，為賓客呈現頂級餐飲體驗。大莊家舉辦的每一次精彩活動，都是在致敬文化傳承，昇華藝術境界，以令人感動的方式凝聚社區情誼。