退稅遭盜領 「稅務身分盜用」惡化

一種具高度隱蔽性的犯罪「稅務身分盜用」正持續惡化，許多受害者往往直到收到國稅局（IRS）寄來的補稅通知，才驚覺自己的身分早已遭人冒用，甚至被迫替他人承擔稅務責任。（美聯社）

隨著年度報稅 截止日臨近，納稅人在趕忙遞交稅單的同時，正暴露在極高的犯罪風險中。稅務專家近日發出嚴正警告，一種具高度隱蔽性的犯罪「稅務身分盜用（Tax Identity Theft）」正持續惡化，許多受害者往往直到收到國稅局 （IRS）寄來的補稅通知，才驚覺自己的身分早已遭人冒用，甚至被迫替他人承擔稅務責任。

根據ABC7電視台，所謂「稅務身分盜用」，是指犯罪分子盜用他人個人資料冒名報稅，並搶先領走退稅 款。當真正的納稅人準備報稅時，常會發現系統顯示退稅早已發出。

Optima Tax Relief專家David King指出，犯罪分子往往鎖定最脆弱的族群，例如原本不需要報稅的高齡者或低收入戶。這些人平時不與IRS往來，直到某天突然收到驚人的欠稅帳單，才發現身分已被冒用，處境雪上加霜。

除了盜領退稅，另一種日益嚴重的威脅是「就業詐騙」。犯罪分子盜用受害者的社會安全號碼（SSN）去非法工作領薪，且通常未正確扣稅。

「當報稅季來臨，你可能會收到莫名的1099或W-2表格，」King解釋，「這代表有人用你的名義賺錢，但稅單卻掛在你頭上。在證明清白之前，法律上這筆稅款仍被視為你的責任。」

隨著報稅截止日臨近，詐騙風險進一步升高。King指出，報稅高峰期間IRS主要專注於處理大量申報，未必能即時通知納稅人異常狀況，這給了犯罪分子可乘之機。據悉，目前每年約有超過200萬份報稅，被標記為潛在詐騙案件。

面對持續攀升的風險，King提出以下關鍵自保建議。第一、申請個人識別碼：納稅人應向國稅局申請「身分保護個人識別碼（Identity Protection PIN）」。這組專屬號碼能為稅單加上一層數位鎖，防止他人冒名投遞。

第二、及早報稅：搶在犯罪分子行動前完成報稅，是防範退稅被盜領最有效的方法。

第三、主動監控：若尚未準備好報稅，務必在4月15日前申請延期，並定期檢查個人的稅務紀錄與社會安全號碼使用狀況。

King提醒，納稅人應主動保護個人資料、定期檢視稅務紀錄並儘早報稅；若尚未準備完成，應在4月15日前申請延期，以降低風險並避免後續問題。