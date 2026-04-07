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外賣一份生煎包30元 華人看帳單傻眼

記者朱敏梓／洛杉磯報導
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王先生在某外賣平台下單的「上海生煎包」，加上配送費之後，一份價格為30.13元，...
王先生在某外賣平台下單的「上海生煎包」，加上配送費之後，一份價格為30.13元，而之前自取的價格僅需14元。圖上為近期點單，下為此前的點單。（受訪者提供）

不少熱愛點外賣的華人發現，洛杉磯地區外賣價格近期持續攀升；透過外賣平台點餐，不僅餐點本身價格往往高於店內，份量還可能比堂食縮水，加上水漲船高的配送費與服務費，一份生煎包最終竟花費30美元，讓不少人直呼「吃不起外賣」，甚至開始減少點餐次數。

居住在亞凱迪亞市的王先生熱衷外食，工作忙碌時也經常依賴外賣。前段時間回中國探親，近日再度返美，他明顯感受到短短幾個月內，洛杉磯地區的外賣價格再次上漲。王先生表示，他非常喜愛上海生煎包，過去常透過外賣平台訂購，去年下半年平台價格約為14.57美元，即使加上服務費，扣除平台提供的優惠後，實際支出約14美元左右。

然而近日再次下單，他發現同一份生煎包價格已上漲至20.99元，雖然仍有優惠活動，但加上配送費與平台服務費後，最終支付金額達30.13元。「這個價格確實太誇張了。」王先生表示，他進一步查詢餐廳價格後發現，店內售價並未調整，但平台標價明顯較高。

他還指出，外賣平台的各項費用近來持續上調。他近日透過Uber Eats訂購某餐廳的牛肉排與豆腐湯套餐，店內價格約34美元，但平台標價達41.38美元，稅費與服務費合計近12美元，再加上配送費與小費，一餐花費接近60美元。「再這麼下去，真的不敢點外賣了，還是自己學做飯比較實際。」

王先生說，過去在有優惠活動或滿減折扣時，點外賣仍具一定吸引力，但目前即使有折扣，最終結算價格仍偏高，整體支出明顯增加。他也觀察到，不同時段配送費存在差異，其中晚餐時段費用通常更高。

另一位居住在巴沙迪那市的華人劉女士也有類似感受。她表示平時喜愛點奶茶，過去從亞凱迪亞幾家店下單，配送費多在1至2美元之間。但近日點單時發現，配送費已上升至6.99美元。她指出，若選購多杯奶茶，配送費會有所下降，「但我一個人，以前只點一杯配送費也不貴」；若選擇位羅蘭岡的糖水店，配送費甚至可高達30美元。「以前同樣距離大概10美元左右還能接受，現在真的不敢點了。」

劉女士表示，現在在下單前會特別留意配送費與服務費，有時甚至會因附加費用過高而放棄訂單。

此外，不少華人也反映外賣與堂食之間的份量差距。居住在蒙特利公園市的華人Zoe表示，她長期透過外賣訂購某餐廳餐點，直到有一次親自到店用餐，才發現堂食份量明顯較多，與外賣存在差異。

理財媒體MarketWatch曾做過分析指出，目前外賣訂單平均金額約為31美元，而價格上升的主要原因並非餐點本身，而是多項附加費用的疊加，包括配送費、服務費以及小費，整體支出明顯高於到店用餐。隨著各類費用逐步增加，不少消費者開始重新評估外賣頻率，改以外帶或自行烹飪作為替代選擇。

不少華人感嘆，外賣餐點本身價格往往高於店內，份量還比堂食縮水，再加上高昂的服務費...
不少華人感嘆，外賣餐點本身價格往往高於店內，份量還比堂食縮水，再加上高昂的服務費，「快吃不起了」。（示意圖取自Pexels網站）

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