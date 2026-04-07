大熊湖國鳥白頭鷹夫妻 喜迎2雛鷹誕生

大熊湖知名網紅國鳥白頭鷹夫婦傳喜訊，兩隻雛鷹在復活節周末相繼破殼而出，吸引大量網友透過直播觀看。（大熊湖之友視頻截圖）

據NBC電視台新聞報導。南加內陸非營利團體「大熊谷之友（Friends of Big Bear Valley）」最新在社群平台公布，知名網紅國鳥白頭鷹夫婦傳喜訊，兩隻雛鷹在復活節 周末相繼破殼而出，吸引大量網友透過直播觀看。2026年初曾發生新生蛋遭烏鴉破壞情況，很多網友發貼表示痛心。

大熊谷之友指出，第一隻小鷹在4日晚間9時33分誕生，歷經約36小時才完全掙脫蛋殼；第二隻則於復活節當天上午8時30分順利孵化。目前兩隻雛鷹狀況良好，健康情形樂觀。

在命名方面，該組織表示，目前尚未正式命名，暫以「Chick 1」及「Chick 2」稱呼。雖然外界有數百項提議，包括建議以「Sandy」命名，以紀念已故環保人士Sandy Steers，但組織仍將遵循既有傳統。

Sandy Steers曾任該組織執行長，長年致力於當地環境保護工作，並於2026年2月11日辭世。沃灑德指出，未來將透過募款活動徵集名稱，並由當地小學三年級學生投票決定最終名稱，「這項傳統多年來帶給Sandy Steers極大喜悅，我們將延續下去，以此向她致敬。」

據了解，這對白頭鷹夫婦Jackie與Shadow自2018年秋季起成為穩定伴侶，並因長期直播築巢與育雛過程而在全球社群媒體 走紅，累積大批粉絲。每年繁殖季期間，均吸引數以千計觀眾透過網路即時觀看。