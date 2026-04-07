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聯邦要在加州鑽油 惹火富裕社區

洛杉磯訊
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聯邦政府擬在加州中部海岸地區推動擴大石油鑽探計畫，該計畫目前遭到超17萬居民反對...
聯邦政府擬在加州中部海岸地區推動擴大石油鑽探計畫，該計畫目前遭到超17萬居民反對。（示意圖取自Pexels網站）

隨著油價持續飆升、能源政策再度成為焦點，加州中部海岸地區近日爆發激烈爭議。包括聖塔芭芭拉（Santa Barbara）在內的富裕沿海社區，大批屋主強烈反對聯邦政府推動擴大石油鑽探計畫，擔憂油井可能逼近住宅、學校與醫院，引發健康與環境風險。

加州郵報報導，川普政府擬開放約85萬英畝土地，涵蓋沿海至內陸區域，用於石油與天然氣開發。官方主張，此舉有助提升國內能源供應，紓解油價壓力。目前該區房價平均已達約104萬美元。

然而，鑽探計畫引發居民與環保團體強烈反彈。反對者憂心，隨著開發擴大，油氣設施將逐步逼近社區核心，對公共健康與生活品質造成長期影響。

數據顯示，加州油價為全美最高，普通汽油平均價格已達每加侖5.93美元，遠高於全美平均的4.11美元。其中，舊金山柴油價格更飆升至每加侖8美元，創下全美城市歷史新高。分析指出，加州因環保政策限制本地石油生產，並抑制能源投資，使供應相對緊張，價格因此更易上揚。

截至目前，已有超過17萬5000份公眾意見提交反對該計畫。保育團體ForestWatch表示，民間反對聲浪仍在持續擴大。

反對團體的論據核心，是加州2022年通過、並於2024年生效的法律，規定在住宅、學校與醫院周邊3200英尺範圍內設立健康保護區，實質上阻擋了大部分新油井開發。

聯邦土地管理局曾試圖推翻該限制，主張擴大鑽探不會帶來顯著環境影響，且有助緩解燃料供應緊張。不過，聯邦法院上周已駁回暫停該法律的請求，使相關保護措施暫時維持有效，法律戰仍在持續。

環保團體對此裁決表示歡迎。「Food & Water Watch」中部海岸組織經理Tomás Rebecchi指出，這項裁決對維護社區健康與安全具有重要意義。

另一方面，支持開發者則認為，開放聯邦土地可望緩解能源瓶頸，並批評加州相關法律打擊投資。全國礦權所有人協會（National Association of Royalty Owners）代表Ed Hazard表示，該法等同對加州60萬名礦權持有人權益的攻擊。

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