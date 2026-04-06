爾雅出版社熄燈 粉絲憶當年

洛杉磯華人出版界前輩、洛杉磯長青書局創辦人劉冰坦言，隨著網路發展與閱讀習慣改變，傳統出版業近年來面臨前所未有的衝擊。（王小岡提供）

一度稱雄台灣文學和藝文書籍出版界，並持續陪伴南加州最早一波台灣留學生和移民潮數十年的爾雅出版社，走過半世紀風雨。爾雅出版社創辦人柯青華的姪女柯寧寧透露，爾雅出版社已於今年初熄燈。

柯寧寧表示，雖然爾雅出版社暫時沒有取消公司行號，但2026年初已停止接收業務、也不再維持運作，事實上已經熄燈。

柯寧寧透露，柯青華今年已89歲，由於青光眼疾病，雙眼幾乎失明，但回顧50年出版人生，他始終無怨無悔。到今年出版社熄燈前，他甚至將所有版權歸還給作者，希望作家們能自由處理自己的作品，繼續留香社會。

「他走過了高山，也走過低谷，完成一生事業的使命」，柯寧寧說。由於柯青華的兩子女分別從事心理醫療與金融業，並未接手出版事業，爾雅出版社只能結束營運。

創立於1970年代的爾雅出版社，是台灣戰後新文學發展的重要力量。當時台灣出版界仍以古典文學與教科書為主，爾雅則以出版詩歌、散文及現代文學作品為特色，陸續推出大批作家作品，推動新文學的傳播。從1970年代中期到2000年前後，爾雅與多家文學出版社共同構成台灣文學出版的重要陣地，其出版的書籍不僅在台灣廣為流傳，也透過海外書店進入北美、東南亞等地的華人社區，成為許多海外華人接觸台灣文學的重要窗口。

柯寧寧表示，從1975年到2000年前後，許多年輕人幾乎人手一本爾雅的書。她說，那是台灣文學出版的黃金時期，閱讀文學和藝文書籍成為許多年輕人的生活方式，一些知名作家的作品在爾雅出版後不斷再版，而每次與叔叔見面，叔叔給她的伴手禮，全都是最新出版的書籍。出版社在鼎盛時期出版量相當可觀，大批優質新文學書籍，給許多人留下終身記憶。

然而進入21世紀後，社會與閱讀習慣逐漸改變。隨著經濟發展和生活節奏加快，讀者越來越傾向購買實用類、職場或工具類書籍，純文學讀者明顯減少。柯寧寧表示，這種閱讀結構的變化，使爾雅逐漸進入低谷。

儘管如此，熱愛文學的柯青華始終堅持最初的出版理念。 「後來25年其實非常辛苦」，柯寧寧說，出版社長期承受經營壓力，許多出版幾乎處虧損狀態，但叔叔仍堅持出版文學作品，希望為文學留下空間。到了後期，一本書的印量往往只有1000冊，出版也更加謹慎，以避免滯銷。