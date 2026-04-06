孤杉公墓華人墓區 啟動紀念工程

孤杉公墓（Lone Fir Cemetery）園區一景，園內綠地與歷史建築並存，第14區為早期華人移民重要安葬地，現正推動紀念設施興建。（取自google地圖）

俄勒岡州波特蘭（Portland）孤杉公墓（Lone Fir Cemetery）第14區（Block 14）4日舉行清明祭祖活動，約100人到場追思早期華人移民 ；穆特諾瑪縣（Multnomah County）官員並首度在墓地現場公開宣讀道歉聲明，同步啟動紀念設施興建，為過去對華人墓地的不當處置致歉並推動歷史修復。

該活動由孤杉公墓基金會自2022年起主辦，結合清明節傳統祭祀儀式，民眾在第14區周邊擺放鮮花、食物與香燭，表達對先人的敬意。第14區位於公墓東南莫里森街與20大道一帶，是19世紀60年代至20世紀20年代間華人移民主要安葬地，多數墓葬至今未設標記。

歷史記錄指出，當時超過3000名華人葬於此地，正值美國社會排華氛圍高漲之際，包括限制華人入境與剝奪公民權等歧視政策盛行。1950年代，公墓由縣政府管理期間，第14區被改作維修設施與停車場使用，墓地遭到破壞。2004年當局計畫出售土地開發時，引發社區關注，才重新確認地下仍可能留有遺骸。

穆特諾瑪縣主席佩德森（Jessica Vega Pederson）率領委員在現場宣讀道歉聲明，重申去年6月於縣委員會會議中提出的正式致歉內容，承認過去對華人墓地的處置不當，並向華人社區致意。長期推動此案的孤杉公墓基金會會長應海倫（Helen Ying，音譯）表示，爭取官方道歉歷時近20年，得以在歷史現場完成具有象徵意義。她指出，當年在墓地上興建設施的做法令人難以接受，也反映早期華人遭遇的歧視處境。

應海倫表示，推廣排華歷史教育對年輕世代尤為重要，「這不只是華人或亞裔 的歷史，而是整個美國的歷史」，唯有全面認識，才能避免類似不公再度發生。