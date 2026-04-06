我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

25歲華人數學天才洪樂潼自史丹福輟學創業 已獲2億美元融資

川普恐涉戰爭罪？他公然威脅轟炸民用設施 國際法專家示警

孤杉公墓華人墓區 啟動紀念工程

波特蘭訊
聽新聞
test
0:00 /0:00
孤杉公墓（Lone Fir Cemetery）園區一景，園內綠地與歷史建築並存，...
孤杉公墓（Lone Fir Cemetery）園區一景，園內綠地與歷史建築並存，第14區為早期華人移民重要安葬地，現正推動紀念設施興建。（取自google地圖）

俄勒岡州波特蘭（Portland）孤杉公墓（Lone Fir Cemetery）第14區（Block 14）4日舉行清明祭祖活動，約100人到場追思早期華人移民；穆特諾瑪縣（Multnomah County）官員並首度在墓地現場公開宣讀道歉聲明，同步啟動紀念設施興建，為過去對華人墓地的不當處置致歉並推動歷史修復。

該活動由孤杉公墓基金會自2022年起主辦，結合清明節傳統祭祀儀式，民眾在第14區周邊擺放鮮花、食物與香燭，表達對先人的敬意。第14區位於公墓東南莫里森街與20大道一帶，是19世紀60年代至20世紀20年代間華人移民主要安葬地，多數墓葬至今未設標記。

歷史記錄指出，當時超過3000名華人葬於此地，正值美國社會排華氛圍高漲之際，包括限制華人入境與剝奪公民權等歧視政策盛行。1950年代，公墓由縣政府管理期間，第14區被改作維修設施與停車場使用，墓地遭到破壞。2004年當局計畫出售土地開發時，引發社區關注，才重新確認地下仍可能留有遺骸。

穆特諾瑪縣主席佩德森（Jessica Vega Pederson）率領委員在現場宣讀道歉聲明，重申去年6月於縣委員會會議中提出的正式致歉內容，承認過去對華人墓地的處置不當，並向華人社區致意。長期推動此案的孤杉公墓基金會會長應海倫（Helen Ying，音譯）表示，爭取官方道歉歷時近20年，得以在歷史現場完成具有象徵意義。她指出，當年在墓地上興建設施的做法令人難以接受，也反映早期華人遭遇的歧視處境。

應海倫表示，推廣排華歷史教育對年輕世代尤為重要，「這不只是華人或亞裔的歷史，而是整個美國的歷史」，唯有全面認識，才能避免類似不公再度發生。

亞裔 移民 華人

上一則

華人中籤奧運門票卻難買得起 隱藏費用高達24%

下一則

全美召回310萬瓶眼藥水 3步驟自保

延伸閱讀

世界龍岡總會訪中華公所 倡弘揚「忠義仁勇」

世界龍岡總會訪中華公所 倡弘揚「忠義仁勇」
比買墓地划算？ 中國新法打擊殯葬亂象 禁空屋設「骨灰公寓」

比買墓地划算？ 中國新法打擊殯葬亂象 禁空屋設「骨灰公寓」
限縮出生公民權 川普政府採19世紀末排華法律論述

限縮出生公民權 川普政府採19世紀末排華法律論述
中國墓地昂貴空屋變「骨灰房」現象增 政府修法禁止

中國墓地昂貴空屋變「骨灰房」現象增 政府修法禁止
史島民代抗議興建遊民所 4/4號召民眾前進南灘

史島民代抗議興建遊民所 4/4號召民眾前進南灘
打造亞太裔國家博物館動起來 南加座談廣納意見

打造亞太裔國家博物館動起來 南加座談廣納意見

熱門新聞

擁有「最強左投」與「台灣殷仔」稱號的棒球傳奇陳偉殷現年40歲，近期頻繁現身在美國西岸地區。原來是他在2025年宣布退休後，選擇定居南加州爾灣，將生活重心轉向家庭。（記者謝雨珊／攝影）

台「棒球傳奇」定居南加 透露未來重心轉為...

2026-04-03 19:00
好市多烘焙部門新推出春季甜點「草莓奶油」蛋糕（Strawberries & Cream ）以其14.99美元的價格在社交網絡上引發兩極化反應。（AI生成圖片）

不是都便宜 好市多這款新品被罵翻了

2026-04-01 19:02
南加州大學電腦科學博士候選人黃米瑩與合作者首次證明量子程式混淆在廣泛情境下可行，解答逾半世紀未解難題，並榮獲理論電腦科學領域最具競爭力的麥赫特獎最佳學生論文獎。（取自南加州大學官網）

台女博士生攻克 量子密碼學半世紀未解難題

2026-04-04 17:02
好市多出售的挪威煙燻三文魚，開袋即食，好吃不貴。（記者邵敏／攝影）

好市多暢銷三文魚開袋即食 華人長年買「好吃不貴」

2026-03-29 22:10
加州的美麗風景在駕車沿路觀看已能美不勝收。圖為穿越大蘇爾（Big Sur）的1號高速公路上俯瞰海邊一景。（英文維基百科 / 來自加州莫洛灣的Fred Moore）

每個彎道都想停下來 這美景讓人甘願當「快樂的傻瓜」

2026-03-30 13:53
嫌疑人駕駛一輛老款灰色福特汽車逃離現場。（聖塔安那警察局）

無證移民270萬彩票中獎難兌現？路人熱心幫忙結果...

2026-04-02 14:30

超人氣

更多 >
美軍營救飛官全過程曝光 墜機躲岩縫苦熬、百人部隊險遭圍殲

美軍營救飛官全過程曝光 墜機躲岩縫苦熬、百人部隊險遭圍殲
美國營救飛官細節曝光 放棄兩架MC-130J特戰運輸機

美國營救飛官細節曝光 放棄兩架MC-130J特戰運輸機
「他們威脅輪姦」 河南少女在柬跨洋求救 案情大反轉

「他們威脅輪姦」 河南少女在柬跨洋求救 案情大反轉
全美派對學校榜單出爐 加州這所大學名列第1

全美派對學校榜單出爐 加州這所大學名列第1
紐約州新法禁拒收現金 部分商家仍走灰色地帶規避

紐約州新法禁拒收現金 部分商家仍走灰色地帶規避