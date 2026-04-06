西來寺贈書旅館業 1800本旅行者智慧沉澱心靈

佛光山西來寺2日向橙縣和洛杉磯縣多家華資經營的旅館捐贈1800本多種語言的「365天·旅行者的智慧－來自中國文學與佛教經典」。（西來寺提供）

主流旅館不是只有聖經，也可有佛教經典。佛光山西來寺2日向橙縣 和洛杉磯 縣多家華資經營的旅館捐贈1800本多語言的「365天·旅行者的智慧－來自中國文學與佛教經典」，希望旅客能通過閱讀，接觸古今中外不同的思想與智慧，帶來啟發與內心穩定。

西來寺住持慧東法師表示，這次帶來1800本書分放在1800個旅館房間。這本書有16種語言版本，自出版以來已在全球範圍捐贈近200萬冊，送給旅館、機構及各類非營利組織，許多單位也進一步將其分享給員工，讓更多人受益。他也讀過這本書，其內容比書名所呈現的更豐富且通俗易讀，除中國文學與佛教經典智慧，還收錄馬雲和馬英九等現代人物啟發性言論。書中每一天內容都很簡短，約一到兩頁，很適合在休息或睡前閱讀，即使只有幾分鐘，也能帶來思考與內心平靜。這本書出版得到星雲大師 推動，雖然人們無法立刻改變這個世界，但可從自身和閱讀開始。如其他旅館業者未來有需要，也歡迎隨時與西來寺聯繫。

擁有多家旅館的業者羅麗惠表示，其旅館裡每天接待來自各地客人，她希望旅客翻開這本書的時候，能夠暫時放下心中重量，重新找到方向與內在的力量。

業者汪俊宇也會把這本書放在其一家旅館的300個房間內。汪俊宇表示，一本書不可能立刻改變一切，但如一個人願意閱讀和思考，人生或許真的可以慢慢改變。

接受捐贈的旅館業者高子晴表示，在許多旅館客房中，大家可能會看到「聖經」甚至「摩門經」，美國是一個多元國家，業者也會透過各種行動去順應，將這本書放入客房，看似是一件小事，但它可能為許多旅客帶來深遠影響。

旅館業者將「365天·旅行者的智慧－來自中國文學與佛教經典」放入房間的抽屜內。（西來寺提供）

佛光山西來寺住持慧東法師（右二）2日向羅麗惠（左二）、汪俊宇（右一）和高子晴等多家華資經營的旅館捐贈1800本多種語言的「365天·旅行者的智慧－來自中國文學與佛教經典」。（西來寺提供）