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河濱蝴蝶巷 成網紅打卡景點

記者啟鉻／河濱報導
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河濱市中心的蝴蝶巷（Mariposa Alley），近年悄然走紅，成為民眾與遊客...
河濱市中心的蝴蝶巷（Mariposa Alley），近年悄然走紅，成為民眾與遊客爭相造訪的網紅打卡景點。（居民提供）

位於南加州河濱市中心的一條小巷：蝴蝶巷（Mariposa Alley），近年悄然走紅，成為民眾與遊客爭相造訪的網紅打卡景點。當人們走進這條不寬的巷道，映入眼簾的是牆面各式各樣、色彩繽紛的蝴蝶造型及花卉壁畫，不少遊客紛紛駐足拍照留念，為城市增添熱鬧氣息。

市府表示，打造蝴蝶巷的初衷，是希望將市中心轉型為一個融合藝術、文化與生活機能的活力區域，進而吸引年輕族群進駐，同時帶動觀光發展與在地經濟。

根據官方資料，蝴蝶巷誕生於約6年前，地點位第9街與第10街之間，鄰近法院區。整體設計以成群飛舞的蝴蝶為主題，經過多年推廣與口碑累積，如今已逐漸打開知名度。走進其中，可以看到以蝴蝶為核心的彩繪壁畫與立體裝置藝術交錯呈現，營造如夢似幻的自然景觀，讓人彷彿置身城市中的藝術花園。這種將自然元素融入都市空間的創作，不僅提升街區美感，也讓藝術更貼近日常生活。

蝴蝶巷背後的靈魂人物，是本地藝術家桑切斯（Martin Sanchez）。他同時也是市中心知名餐廳Tio's Tacos的創辦人，長期致力將藝術帶入公共空間。

值得一提的是，部分蝴蝶裝置在設計上別具巧思。在翅膀之間特意保留可容納人體的空間，讓遊客站入其中拍照時，彷彿長出翅膀般展翅飛翔。不論是成人還是孩童，都能在此拍出充滿趣味與想像力的照片。

加州 觀光

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