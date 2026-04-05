火災區重建 只花1元買到「新屋」

「搬家」一詞有了新意。(Pexels/Natalia S)

「搬家」一詞有了新意，把房屋拆開搬遷，在野火災區重建中逐漸形成趨勢，可能為加州實惠購屋提供參考。

SFGATE報導，2025年8月某天夜幕降臨時，一棟建於1911年的黃色房屋從好萊塢 被平板卡車運往艾塔迪那，全程都是經過精心設計的路線，以避開路上障礙物。這棟工藝美術風格的房屋被拆解成七塊，拆解後的各部件到達目的地後，被小心翼翼放置在一塊空地上，那裡曾矗立著一棟百年老宅。

那棟老宅在伊頓野火中被燒毀。今年夏天，這棟「全新」的黃色四臥房屋，被野火災民以1美元購得。安裝好後應該就可以入住，比大多數選擇重建的鄰居更快、更便宜，新房主的選擇似乎非常精明。

這次房屋搬遷，是災後城市大規模重建需求引發的一系列搬遷行動中的第二例。其實這並非新鮮事：在加州，將房屋從一個地塊搬遷到另一個地塊曾經十分常見。20世紀初，人們經常用馬匹拖著房屋穿越舊金山 和洛杉磯 。

但隨著建築材料價格下降，人們能夠負擔得起現代化的新建房屋，搬遷老房子的熱情也隨之消退。1900年的舊金山商業名錄顯示，當時有十幾家公司專門從事房屋搬遷。而如今整個加州只有七家公司提供房屋運輸服務，而且它們都將房屋搬遷，作為其眾多搬家服務的一部分。

儘管困難重重，將一棟完好無損的房屋從拆除中拯救出來，雖然只是緩解加州住房危機的一種微小方式，但卻意義深重，它開闢一個今天鮮為人知的選擇，通常比從頭開始建造房屋更經濟、更快捷，而且還能避免大量建材最終被送往垃圾掩埋場。