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洛杉磯華埠核心區 將建1.2哩自行車道

記者朱敏梓／洛杉磯報導
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華埠North Spring Street與Alameda Street將新增約...
華埠North Spring Street與Alameda Street將新增約1.2英里的保護型自行車道。（圖片來自LADOT）

洛杉磯市交通局（LADOT）近日宣布，將在華埠的北春街（North Spring Street）與阿拉米達街（Alameda Street）推動道路改造計畫，新增約1.2英里的「保護型自行車道」，並同步改善行人過街與大眾運輸設施。

根據規畫，該路段將拆除雙向各一條汽車行車道，改設「Class IV」等級的實體隔離自行車道，透過混凝土護欄與交通柱與車流分隔。此外，還將設置左轉專用保護號誌、符合「美國殘障人士法」的無障礙路緣坡道，以及在阿拉米達街與College街交會處增設公車上下車島，提升乘客安全。

市府表示，此次改造特別著眼改善通往洛杉磯州立公園（Los Angeles State Historic Park）的交通環境。該區鄰近地鐵A線華埠站，為民眾步行與轉乘的重要節點，但長期以來因車速偏快、路段過長且缺乏行人使用的交通信號燈，讓行人與自行車騎士面臨較高風險。

數據顯示，2013年至2022年間，當地共發生46起交通事故，其中6起涉行人或自行車騎士的重傷或死亡事故。

為提升過街安全，計畫還將在北春街與Mesnager街及Ann街交叉口增設「行人混合信號燈」，讓行人可在必要時啟動信號燈，暫停車流安全通行。相關單位指出，目前Wilhardt街至College街之間長達半英里沒有任何有「行人混合信號燈」的路口，行人往往需冒險穿越多線道車流。

此項華埠工程也是洛杉磯擴建自行車基礎設施的一環。市府目前正同步推進Martin Luther King Jr.大道與Pico大道等路段的保護型自行車道計畫，顯示政策方向正由過去以標線為主，轉向更具實體隔離的設計。

洛杉磯 華埠

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