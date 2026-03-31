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廣東大埔同鄉會 逾200人共敘客家情

記者邵敏／洛杉磯報導
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大埔同鄉會28日舉辦第36屆春節聯歡晚會。（記者邵敏／攝影）
大埔同鄉會28日舉辦第36屆春節聯歡晚會。（記者邵敏／攝影）

南加州廣東大埔同鄉會，3月28日在洛杉磯縣羅斯密（Rosemead）舉辦第36屆春節聯歡晚會，吸引近260位嘉賓參加，現場歡聲笑語，氣氛熱烈，客家鄉情與多元文化在這裡交融。

廣東省梅州市大埔縣，是客家人主要聚居地之一，擁有濃厚的客家文化和傳統習俗。大埔作為客家人南遷的重要聚居地之一，其文化在語言、建築、民俗等方面保存完整，具有高度代表性。28日聯歡晚會，吸引各界人士參與，包括僑團代表、律師、醫師、教師等各行業人士。活動促進社群交流，同時弘揚客家文化，讓更多人了解這一具有深厚歷史底蘊的文化體系。

晚會由金獅賀歲迎馬年，北少林功夫協會的精彩表演拉開序幕。大埔同鄉會鄭煒德會長致詞表示，「客家人雖身處海外，但通過這樣的晚會相聚一堂，就能夠找到自己的根」，他強調客家精神代表團結、堅韌與文化認同。

當晚節目精彩紛呈，融合傳統與現代元素，包括舞獅、歌舞、客家山歌、樂器演奏及川劇變臉等演出，並穿插抽獎與互動環節，氣氛熱烈，賓主盡歡。財神爺現場派發紅包，眾理事合唱「迎春花」增添喜慶氛圍；拉丁舞及客家歌曲等節目輪番上演，台灣華人藝術團與LA女子樂坊亦帶來精彩演出；主辦方介紹大埔客家文化，更是將活動推向高潮。

針灸主治醫生劉苡求（Sharon Liu）獻上優美的華爾茲和探戈，她認為舞蹈與中醫針灸有相通之處，皆求身心協調與平衡。劉苡求表示，參與同鄉會、交流家鄉事，還能讓愛心人士集資，為家鄉孩子讀書等公益項目提供幫助，體現同鄉會互助精神。

大埔旅美同鄉會1990年由楊隆生創立，以聯絡鄉親、弘揚客家文化傳承為宗旨，雖然同鄉會成員已在美國落地生根，但故鄉大埔仍是共同的根，客家文化是共同的魂，無論身處何方，這份血脈與文化始終維繫。

大埔同鄉會理事合唱「迎春花」。（記者邵敏／攝影）
大埔同鄉會理事合唱「迎春花」。（記者邵敏／攝影）

大埔同鄉會春節聯歡晚會，節目精彩紛呈，融合傳統與現代元素。 （記者邵敏／攝影）
大埔同鄉會春節聯歡晚會，節目精彩紛呈，融合傳統與現代元素。 （記者邵敏／攝影）

大埔同鄉會春節聯歡晚會，劉苡求醫生帶來優美的華爾茲和探戈。（記者邵敏／攝影）
大埔同鄉會春節聯歡晚會，劉苡求醫生帶來優美的華爾茲和探戈。（記者邵敏／攝影）

大埔同鄉會春節聯歡晚會，由金獅賀歲迎馬年。（記者邵敏／攝影）
大埔同鄉會春節聯歡晚會，由金獅賀歲迎馬年。（記者邵敏／攝影）

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