移民被抓 家屬成新型詐騙目標

與會專家Monica Vaca（左）和Kati Daffan（右）指出，近期針對移民社群的詐騙案件明顯增加。（ZOOM截屏）

美國社群媒體 （American Community Media，ACoM）27日舉行線上簡報會，聚焦針對移民 的詐騙問題。兩位曾任職於聯邦貿易委員會（FTC）消費者保護部門的資深專家指出，近期針對移民群體的詐騙案件明顯增加，且手法日益精密，受害者損失金額往往高達數千甚至數萬美元。

FTC消費者保護局副局長Monica Vaca表示，近期與社區組織及倡議團體交流後發現，許多詐騙案件專門鎖定移民及其家庭，尤其在家人遭移民暨海關執法局（ICE）拘留時更為常見。她指出，當親人突然被拘留、家庭聯繫困難，加上資訊不透明，容易讓家屬處於高度情緒壓力之中，也更容易相信對方提供的協助。

她表示，詐騙者往往趁此時機介入，聲稱可協助處理案件或讓被拘留者獲釋，並向受害人收取費用。這些費用通常從數千美元達數萬美元，且常透過電匯、Zelle、現金等方式支付，使交易難以追蹤，也增加事後追回資金的困難。

前FTC律師Kati Daffan指出，這類詐騙手法近年來變得更加複雜且具組織性。她表示，有案例顯示詐騙者會冒充律師或法律機構，甚至製作看似真實的律師執照，設立虛假律師事務所，或安排類似移民法庭的線上聽證會，讓受害者誤以為案件已經獲得法官裁定可保釋，進而支付保釋金與相關費用。

她指出，詐騙過程往往由多人分工進行，有人扮演律師，有人假扮法院或相關機構人員，藉此增加可信度。詐騙者也通常不會一次要求大筆金額，而是分階段收費，例如先收取律師聘用費，再以申請費、保釋金或其他名義要求進一步付款，讓受害人逐步投入更多資金。

在辨識詐騙方面，Daffan指出幾項常見警訊，包括透過社群媒體或網路廣告主動接觸、聲稱案件「一定成功」、要求使用多種或不常見的付款方式，以及要求將款項支付給不同對象等。她強調，移民案件結果無法保證，若有人作出確保成功的承諾，應提高警覺。

針對預防措施，Vaca建議民眾應事先做好準備，包括建立可信任的移民律師名單，而非在緊急情況下臨時透過網路或社群媒體搜尋。她表示，可透過美國移民律師協會等專業機構查詢律師資訊，或向合法的法律服務機構尋求協助。

她還提到，家庭在財務安排上也應提前規畫。若家庭主要收入來源者遭拘留，可能導致帳戶無法正常使用，因此建議可將其他家庭成員加入銀行帳戶，或透過設立有限授權書，讓指定人士在特定情況下代為處理財務事宜。

Daffan表示，若已遭詐騙，應儘快聯繫支付機構，例如銀行或匯款公司，嘗試攔截或追回款項。她指出，部分情況下若反應及時，仍有可能阻止交易完成或取回資金。之後也可向州檢察長或聯邦機構報案；若對向政府機構提供資訊有所顧慮，也可透過社區組織或信任的人士代為通報。