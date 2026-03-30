AI音樂氾濫 串流平台面臨詐欺問題

Spotify近期強化對AI生成內容、假冒藝人帳號及機器人灌水行為的監管。（Spotify臉書）

隨著人工智慧（AI）快速進入音樂產業，從作曲、編曲到聲音模仿皆可透過演算法自動完成，音樂從業者面臨前所未有的衝擊。儘管產業整體收入持續成長，但AI帶來的內容爆炸、詐欺問題與收益稀釋效應，也使人類創作價值備受質疑。

根據國際唱片業協會（IFPI）發布的全球音樂報告及多家媒體整理，2025年全球錄製音樂市場收入約317億美元，較前一年成長約6%，並已連續第11年成長；其中串流收入約220億美元，占全球錄製音樂收入近七成，顯示串流平台仍是音樂產業的主要成長動能。報告指出，付費訂閱數持續增加、區域市場穩定擴張，是推升整體規模的重要關鍵。

然而，在市場持續擴大同時，AI生成音樂數量也急速增加。「金融時報」等媒體報導，法國串流平台Deezer觀察到，平台每天收到的上架歌曲中，有相當比例為AI生成，其中部分並非出於一般創作或發行目的，而是被用來配合機器人帳號灌水，以牟取串流分潤。業界人士形容，這類「AI量產內容」正大量湧入平台，對正常的音樂發行生態形成擠壓。

報導與業界分析引述Deezer內部評估指出，在AI生成歌曲的串流中，有大部分播放量被判定為機器人或異常流量，詐欺比例遠高於一般音樂，形成「機器製作、機器收聽」的扭曲生態。

面對AI音樂氾濫與詐欺問題，串流平台近年也採取行動。「衛報」指出，Spotify近期在一項打擊濫用與AI相關詐欺的整頓中，於過去一年內下架超過7500萬被認定為「垃圾」或濫用的曲目，並同步推出新政策，強化對AI生成內容、假冒藝人帳號及機器人灌水行為的監管。業內認為，此舉一方面要降低詐騙空間，另一方面也意在回應音樂人對收入被稀釋的強烈不滿。

除數量與流量異常的問題，AI在音樂品質上的進步也引發廣泛關注。根據路透等媒體轉引Deezer與市調機構合作的跨國調查，在涵蓋多國、數千受訪者的實驗中，有高達九成以上的聽眾無法準確分辨歌曲究竟是由AI還是人類創作。相關研究顯示，在多數情況下，一般聽眾對AI作品與人類創作的「好聽程度」評價差距有限，顯示AI在聽覺層面已達到高度擬真，甚至在部分類型音樂中，可與人類作品並列競爭。