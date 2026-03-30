耳朵被騙？ 網上音樂可能是AI生成 衝擊音樂產業

AI音樂生成工具逐漸普及，創作流程與產業結構出現轉變，對傳統音樂人帶來挑戰。（ChatGPT示意圖）

隨著人工智慧（AI）音樂生成工具日益普及，音樂產業正面臨前所未有的衝擊。兩位旅居美國的台灣作曲家江宜臻 與詹佳賢近日接受訪問，分別從電影配樂與流行音樂製作角度，剖析AI對產業生態的影響，並指出唯有發展獨特風格、走在AI資料庫之前，才是音樂人在這個時代得以立足的核心策略。

江宜臻表示，目前感受最深的衝擊，集中在流行音樂領域。她指出，SUNO AI或Google旗下的Gemini等工具，只需輸入指令，便能生成一首相當像樣的歌曲，對非專業聽眾而言已足夠悅耳。她認為廣告配樂與罐頭音樂最快遭AI取代，因為業主可輕易透過AI生成符合氛圍的背景音樂，直接與影片結合，不再需要委託真人創作。

相比之下，江宜臻認為電影配樂目前尚未面臨立即威脅，原因在於影視配樂仍需人工對照畫面動作、場景節奏與剪接節點逐一撰寫，這種高度情境化的協作過程，現階段AI難以複製。她並以一位作曲系友的親身遭遇為例：該友人為學生導演承接配樂案，雙方幾乎談妥，導演卻突然在傳來指定風格的音樂範本後便不再聯繫，該友人強烈懷疑導演最終直接採用AI生成音樂，省去付費委託的成本。

江宜臻說，作曲家若想在AI時代突圍，首要之務是建立鮮明的個人風格，她以季默（Hans Zimmer）為例，說明業主願意付費的，往往是創作者獨一無二的聲音，而非AI拼湊自海量既有音樂所產生的「似是而非」之作。其次，她認為積極經營社群媒體、持續曝光具有個人特色的作品，也是區別於AI通俗輸出的必要手段。

詹佳賢的觀察則更聚焦AI工具的實際應用經驗。他透露，曾將完成約六至七成的編曲丟入AI平台輔助生成，結果在輸入完整框架與可行性條件後，AI在不到20秒內便完成全部編曲，令他感到震驚。不過他也坦言，在旋律與歌詞尚未完成前便使用AI，往往會將音樂風格帶往意料之外的方向，因此他的原則是主旋律必須出自人類之手，方能確保作品的靈魂所在。

詹佳賢指出，AI音樂最大的問題在於其「精準但無魂」的特性。AI透過龐大資料庫學習既有音樂，跳過了收音角度、後製調整等繁瑣環節，能以極高效率輸出聽起來「夠格」的成品，但缺乏真正的情感觸動力。他認為，能讓聽眾落淚的音樂，必然來自創作者內心深處的體悟與生命積累，這是目前AI無法企及之處。

在版權問題上，詹佳賢說明，目前主流平台如Spotify與Apple Music均限制AI生成音樂上架，且AI平台的生成內容附有浮水印。他也提及，有些樂團已摸索出一套做法：先讓AI生成框架，再自行重新錄製，藉此去除浮水印並取得版權，預料這將成為未來業界的嘗試趨勢之一。

兩人均認為，最容易遭到淘汰的，是那些盲目追隨主流風格、缺乏自身特色的創作者。詹佳賢直言，好萊塢式配樂（Hollywood Style）已使大量作品趨於同質，一旦配樂淪為陪襯，其存在價值岌岌可危。他呼籲音樂人應致力開創AI資料庫尚未涵蓋的前衛風格，因為當今被視為前衛的作品，或許正是未來的經典。

江宜臻亦以音樂史為例，指出古典、浪漫、印象、現代樂派皆是人類不斷開創新風格的成果，AI因機器學習的本質而無法真正創新，人類創作者唯有持續突破，方能保有AI取代不了的獨特價值。