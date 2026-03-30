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打造亞太裔國家博物館動起來 南加座談廣納意見

記者劉子為╱洛杉磯報導
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董繼玲指出，建立國家級亞太裔博物館的目的，不僅在於保存歷史，更是希望讓下一代能清...
董繼玲指出，建立國家級亞太裔博物館的目的，不僅在於保存歷史，更是希望讓下一代能清楚理解亞太裔在美國發展中的角色與貢獻。（記者劉子為╱攝影）

由美國亞太裔歷史文化博物館評估委員會（National Asian Pacific American Museum Commission）主辦的「區域交流與圓桌座談會」26日在洛杉磯美國日裔博物館（JANM）舉行，吸引來自南加州的亞太裔社區代表、文化機構與學界人士參與。主辦方表示，活動重點在於廣泛蒐集意見，作為未來推動國家級亞太裔博物館的重要依據。

評估委員會共同主席董繼玲表示，該委員會由國會跨黨派支持成立，負責評估未來博物館的設立可行性，包括地點、治理模式、設計與資金來源等。委員會需在18個月內完成報告，提交國會與總統，作為後續立法依據。

董繼玲指出，亞太裔對美國的貢獻橫跨歷史與當代，但在國家級文化機構中的呈現仍然不足。她說：「我們的故事一直在塑造美國，從勞工、企業家到公共服務者，但這些貢獻仍未被完整呈現。」她強調，此次座談的核心在於「傾聽」，所有意見都將納入未來規劃。

她並補充，建立國家級博物館的目的，不僅在保存歷史，更是希望讓下一代能清楚理解亞太裔在美國發展中的角色與貢獻，進一步強化族群認同與社會理解。

董繼玲也回顧委員會目前進展，包括已在全美多個城市舉辦座談，蒐集來自不同族群的建議。她指出，未來博物館選址仍在評估中，可能位於華府國家廣場或其他具代表性的地點。

她進一步說明，根據過往經驗，從可行性研究到博物館正式落成，往往需時10年以上，「這是一項長期工程，需要社區持續參與與支持」。

董繼玲強調，亞太裔歷史應被視為美國歷史的一部分，「這不只是建立一座博物館，更關乎能見度、包容與歷史認同」。

加州亞太裔事務委員會（California Commission on Asian and Pacific Islander American Affairs）委員Manju Kulkarni則從社區角度指出，洛杉磯擁有約160萬亞太裔人口，但其歷史與貢獻長期未被充分呈現。她提及，自己參與創立的反仇亞組織，正是回應近年仇亞事件上升的社會背景，凸顯建立國家級博物館的重要性。

她表示，能親眼見證前總統拜登簽署法案、成立評估委員會，象徵亞太裔歷史逐步納入國家敘事，「這是一個讓我們的故事被看見的關鍵時刻」。

JANM首席營運官Kenyon Mayeda在開場致詞中回顧該館發展歷程指出，博物館自1992年成立以來，源於社區長期努力與集體願景，「這些討論與參與，最終促成一個能保存日裔美國人歷史的機構」。他強調，博物館不僅記錄族群經驗，也提醒社會反思歷史。

他同時透露，館方目前正進行大規模內部翻新與展覽重塑，預計於今年底重新開放，並期待未來亞太裔博物館能同樣成為「講述美國故事、呈現多元文化」的重要平台。

主辦方表示，隨著全美巡迴座談持續進行，更多社區意見將被納入報告中。有關該委員會更多資訊，或有意提供建議的民眾，可前往其官方網站https://nationalapamuseum.org。

Kenyon Mayeda透露，美國日本裔博物館目前正進行大規模內部翻新與展覽重...
Kenyon Mayeda透露，美國日本裔博物館目前正進行大規模內部翻新與展覽重塑，預計於今年底重新開放。（記者劉子為╱攝影）

美國亞太裔歷史文化博物館評估委員會由國會跨黨派支持成立，負責評估未來博物館的設立...
美國亞太裔歷史文化博物館評估委員會由國會跨黨派支持成立，負責評估未來博物館的設立可行性，包括地點、治理模式、設計與資金來源等。（記者劉子為╱攝影）

Manju Kulkarni表示，洛杉磯擁有約160萬亞太裔人口，但其歷史與貢獻...
Manju Kulkarni表示，洛杉磯擁有約160萬亞太裔人口，但其歷史與貢獻長期未被充分呈現。（記者劉子為╱攝影）

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