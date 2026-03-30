聖地牙哥推長壽俱樂部計畫

聖地牙哥長者社區基金會舉辦「長者現況報告」發布會。其中指出，在聖地牙哥，一名單身長者每月至少需超過2071美元，才能維持基本生活。（示意圖取自unsplash）

據聖地牙哥聯合論壇報報導，聖地牙哥長者社區基金會（San Diego Seniors Community Foundation）24日首次舉辦「長者現況報告（State of Seniors）」發布會。該機構指出，在聖地牙哥，一名單身長者每月至少需超過2071美元，才能維持基本生活。

該基金會為非營利組織，致力於提升社會對長者議題的關注並推動實際行動，涵蓋防範長者詐騙、緩解孤獨等多項面向。隨著美國高齡人口快速成長，原已承壓的醫療體系將面臨更大挑戰。聖地牙哥60歲以上人口，預計將從目前的73萬人，於2040年增至100萬人。

基金會宣布成立「長壽基金（Longevity Fund）」，目標是讓60歲以上族群的服務更貼近實際需求，並回應當代退休族群更為活躍、且不願被貼上「老年」標籤的生活態度。

此次活動推出一項總額200萬美元的計畫，透過更精準符合長者需求與服務資源，提升健康與壽命。目前該基金已獲約50萬美元初始資金，計畫將在東區打造「長壽俱樂部（Longevity Club）」，主打「非傳統長者中心」概念。從設計構想來看，空間風格更接近現代餐廳，並結合運動與多元活動，強調延緩老化、提升生活品質。此外，基金會亦將協助聖地牙哥縣既有長者中心升級課程與服務內容，使其更符合現代高齡族群需求。

對此，基金會首席倡議官唐尼（Paul Downey）指出，「長壽」一詞更能反映人們對老年生活的期待：讓每一年更有意義，並盡可能維持良好生活品質。他說：「希望打造以健康為核心的空間，提供長者真正感興趣的課程，如烹飪、理財教育及防範詐騙等。」

報告指出，經濟不安全感已成為影響長者生活的最大威脅。在最新發布的「長者現況報告」中，研究人員發現，2025年承受住房成本壓力的長者人數，較2024年增加15%。同時，55歲以上族群的無家可歸問題持續惡化，2024年至2025年間增加約5%。此外，糧食不安全、醫療費用上升與長期照護成本攀升，也使越來越多民眾在接近退休年齡時，卻難以真正退休。