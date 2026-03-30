48萬稅元稅務陷阱 加州男女涉電郵詐佛州婦遭判刑

跨州詐揙的56歲的Jason Hellawell(右）與33歲的Ariel Wang。（Volusia Sheriff's Office）

AOL新聞網報導，一場險些讓受害者傾家蕩產的高額電郵詐騙案塵埃落定。兩名詐欺犯在捲走佛羅里達州橙市一名婦女近全數積蓄後，最終難逃法網。佛盧西亞縣警長辦公室（Volusia Sheriff's Office）證實，經過橫跨佛州 、加州 複雜金融犯罪調查，56歲的海拉維爾（Jason Hellawell）與33歲的王愛麗（Ariel Wang，音譯）已遭逮捕並定罪。

這起案件始於一名61歲受害者試圖繳納鉅額稅款。當時受害者深信自己正按照會計師的指示操作，遂匯出高達48萬7350美元的款項。

然而調查發現，詐騙集團 早已非法入侵會計師的電子郵件帳戶並攔截通訊，隨後竄改匯款資訊，將該筆款項導向嫌犯控制的帳戶。海拉維爾隨後於加州住處落網，而王愛麗則於2025年7月抵達佛盧西亞縣向地方當局自首。

法律制裁隨之而來：海拉維爾被控超過十萬美元的一級重度竊盜罪；王愛麗則面臨重度竊盜、洗錢及組織性詐欺等多項指控。

在金融犯罪案件中罕見的正面進展是，佛州第七巡迴法院檢察官辦公室與VSO金融犯罪小組已成功追回大部分贓款。根據認罪協議：

•即時償還：兩名被告已各上繳12萬5000美元（共計25萬美元）的保付支票，並已歸還受害者。

•後續賠償：兩人仍須支付剩餘的25萬美元，用以償還保險公司代償金額及相關利息。

兩名被告均被判處20年緩刑。在緩刑期間，兩人每月必須支付至少750美元的賠償金。緩刑條件極為嚴苛。一旦兩人違反任何規定或未能準時還款，每一項罪名最高可面臨25年有期徒刑。