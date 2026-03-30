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機場排隊長如迷宮 華女苦等4小時安檢仍誤機

記者劉子為/綜合報導
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在巴爾的摩華盛頓國際機場（BWI），等候安檢的隊伍一度排到航站樓外。（受訪者提供...
在巴爾的摩華盛頓國際機場（BWI），等候安檢的隊伍一度排到航站樓外。（受訪者提供）

近期全美多地機場因運輸安全管理局（TSA）人手不足，安檢排隊時間明顯拉長，各地情況不一，但部分機場影響尤為嚴重。就在這波混亂中，一名華人旅客在巴爾的摩華盛頓國際機場（Baltimore/Washington International Airport，BWI）經歷長達4小時的安檢等待，最終誤機，成為這場「排隊風暴」下的縮影。

在華盛頓特區工作的周女士，原計畫於3月27日晚間飛往波士頓度周末，卻因航班臨時取消，被改至28日上午10時30分起飛。考量近期安檢時間普遍拉長，她特意提早行動，當天清晨7時就抵達機場，自認預留3.5小時「應該很充裕」。

然而，真正的考驗才剛開始。

她說，剛到機場，就看到人龍早已「溢出」航站樓，隊伍一路排到室外，並以蛇形繞行三圈，「像迷宮一樣」。她指出，整個隊伍緩慢挪動，幾乎看不到盡頭，有人不斷查看時間、焦躁不安。

從早上7時排到接近中午，周女士最終在上午11時15分才完成安檢，整整耗時超過4小時。此時，她原本10時30分的航班早已關閉登機口，只能無奈改簽，「原本一個輕鬆的周末行程，變成整天都在機場折騰。」

周女士表示，根據她的觀察，「不只有我一個人誤機，很多人都在討論要改簽」，不少旅客當場重新安排航班，甚至有人直接放棄原有行程。她也明顯感受到機場的人手不足，此外，她並沒有看到移民暨海關執法局（ICE）人員支援的身影。

根據當地電視台WBAL-TV的報導，BWI在28日前後連續兩日出現大規模排隊，部分旅客需先等待2至3小時辦理行李托運，再花數小時通過安檢。

有旅客形容，「從未見過這樣的場面」，甚至有帶著嬰兒、長者與輪椅人士的家庭，被迫在低溫中長時間等候。消息人士透露，多達94名TSA人員請假，導致安檢通道嚴重不足，部分時段僅開放一個檢查點，電子看板甚至不再顯示具體等候時間，只提示「等待時間異常延長」。

不過，各地機場狀況差異明顯。根據本報此前報導，28日當天，洛杉磯國際機場（LAX）整體安檢運作仍屬順暢，未出現大規模旅客滯留或長時間排隊現象。

周女士也提醒，近期出行應預留比以往更充裕的時間，並可提前透過網路查詢各機場的安檢等候時間，「不要以為提早兩三個小時就一定夠」，以免在不可預期的排隊中打亂整個行程。

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