全美各大機場安檢大排長龍 LAX不一樣

受國土安全部停擺影響，數周以來全美各大機場出現安檢大排長龍現象，洛杉磯國際機場（LAX）卻呈現截然不同景象。洛杉磯機場近日一切如常。（讀者提供）

受國土安全部停擺影響，數周以來全美各大機場出現安檢大排長龍現象，洛杉磯國際機場（LAX ）卻呈現截然不同景象。根據機場官方與多個即時監測平台數據，截至28日，LAX機場整體安檢運作順暢，多數旅客可在短時間內完成通關，成為全美少數未受嚴重影響的大型航空樞紐。

LAX官網顯示，28日上午10時Tom Bradley國際航廈普通安檢與TSA PreCheck通道等待時間僅兩到三分鐘，幾乎無需排隊。第三方平台如TakeoffTimer與OnAirParking則指出，LAX一般安檢平均等待時間約17至21分鐘，高峰時段（清晨4至5時）可達30分鐘以上，但整體仍遠低於其他機場動輒數小時的情況。

LAX表示，儘管全美約5萬運輸安全管理局（TSA）人員自2月中旬起面臨無薪工作壓力，並已出現數百人離職，但LAX出勤率仍維持在可控水平，未出現部分機場面臨的40%至50%人力短缺問題。

華人機場接送Vincent吳表示，最近LAX國際航廈安檢速度如常，且他認為受簽證政策趨嚴影響，一些華人不敢回中國，也導致客流量相對減少。

華文作家北奧26日乘坐上午5時的飛機前往華盛頓特區，參加新移民非虛構研究文學成立活動。他凌晨3時30分到機場，半個小時就到登機口，通過安檢非常順利，未遇到大排長龍的情況。

近期出入機場的華人John李表示，安檢花費不到半個小時，和平時差不多，但可能因為是春假旺季，機場內部一些餐廳或便利店門口都在排隊，如果不想等候太長，可先多帶一些食物。

據International Business Times報導，LAX能維持穩定運作，與其完善的航廈配置、較低缺勤率以及穩定客流量有關。旅客回饋顯示，多數使用TSA PreCheck或CLEAR的旅客，可在5至10分鐘完成安檢；即使一般通道，亦多在20分鐘內完成。