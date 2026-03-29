大谷翔平限量紀念杯天價「續杯6次才回本」球迷大呼太扯

道奇隊球星大谷翔平周邊商品價格不菲。（美聯社）

紐約郵報報導，洛杉磯 道奇隊球星大谷翔平（Shohei Ohtani）周邊商品價格不菲！一款以他為主題的紀念飲料杯，售價基本與球票相當，外界直呼「太誇張」。這款「限量紀念杯」（limited edition souvenir）以這位全明星球員為主題，採用紋理塑膠材質，外觀仿照大谷球衣，售價74.99美元（未稅），購買當日可享免費續杯。一般而言，球場內汽水價格約為十至12美元，這意味著「要續杯六次」才可「回本」。

面對如此誇張的價格，不少球迷大呼「太扯」。網紅兼球迷格瓦拉（Christian Guevara）在抖音（TikTok）影片中驚呼︰「82美元！一個杯子要82美元？加上稅後，這價格簡直離譜。」一位X用戶也寫道︰「一個杯子要75美元？我的天，這也太瘋狂了。」也有網友開玩笑稱，若要花這麼多錢，「大谷翔平應親自倒飲料，還要端來給我喝。」

然41歲的亞內茲（Angel Yanez）和18歲兒子告訴紐約郵報，他們並不介意花這筆錢買紀念杯，「這樣更划算，我們是買季票，每次來這裡都會用這個杯子購買飲料」這對父子計畫本賽季觀看每場主場比賽。值得注意的是，該杯子原本推出時，規定僅當日可享免費續杯，在引發熱議後，規則改為2026賽季免費續杯。

事實上，大谷的高人氣與亮眼成績，確實讓其周邊商品價格看漲，包括他的白色球衣售價高達199.99美元。這位二刀流球星，近兩季不僅幫道奇隊奪下世界大賽冠軍，也兩度榮獲國聯最有價值球員（NL MVP）。

道奇球場向來以高消費著稱。據悉，目前平均最低票價為76.57美元，幾乎是美國職棒大聯盟（MLP）平均票價34.82美元的兩倍。若一家四口進場觀賽，包括四張門票、停車費、兩杯啤酒、兩杯汽水及四分熱狗，總花費高達413.16美元，堪稱全聯盟觀賽「最昂貴」的球賽之一。

美國職棒大聯盟2026年賽季25日晚正式開打，洛杉磯道奇隊26日在主場迎戰亞利桑那響尾蛇隊，球星大谷翔平身穿金色特別版球衣亮相，揮棒敲出安打帶動攻勢，最終道奇以8比2逆轉獲勝。27日晚在道奇球場，以5比4再勝響尾蛇隊，拿到例行賽季的第二場勝利。