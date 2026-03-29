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南加男涉走私中國2億元假貨 判刑5年

洛杉磯訊
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加州居民霍夫曼（Daniel Hoffman）參與從中國走私假貨入美被判處逾5年有期徒刑。示意圖。（取自CBP官網）
加州居民霍夫曼（Daniel Hoffman）參與從中國走私假貨入美被判處逾5年有期徒刑。示意圖。（取自CBP官網）

據聖蓋博谷論壇報報導，司法部（DOJ）表示，南加州居民霍夫曼（Daniel Hoffman）參與從中國走私假貨入美被判處逾5年有期徒刑。該案涉案金額高達2億美元，犯罪團夥主嫌是華人，也是南加居民，目前仍在逃。

司法部指出，聖蓋博谷哈仙達岡（Hacienda Heights）居民霍夫曼，參與將高達2億美元假貨走私進入美國，於27日被判處5年3個月聯邦監禁。檢方指出，霍夫曼是2024年12月在洛杉磯聯邦法院被起訴的9名被告之一，該犯罪團夥被控將來自中國的大量假冒商品運入美國市場銷售。涉案商品包括仿冒運動鞋、香水、名牌手袋及手表等。

現年43歲的被告霍夫曼，於2025年10月被裁定多項罪名成立，包括共謀走私、非法拆除海關封條等重罪。除了監禁刑期外，法院同時判處41萬4348美元的賠償金。

起訴書指出，這起大規模走私行動，發生於2023年8月至2024年6月期間。該走私集團主要透過洛杉磯–長堤港口（Los Angeles-Long Beach）進行運輸與分發，規模龐大，對正規市場與品牌權益造成嚴重衝擊。聯邦執法人員強調，將持續打擊跨境假貨與走私活動，以維護市場秩序與消費者權益。

起訴書指出，原本須接受美國海關暨邊境保護局（CBP）二次檢查的貨櫃，被運往由被告控制的倉庫或其他地點。團夥成員在當地破壞貨櫃上的安全封條，取出其中的違禁貨物，隨後再換上偽造封條，將貨櫃送回接受檢查，借此掩人耳目。

在這起案件中，共有七名被告已對聯邦指控認罪。其中，被告Marck Gomez已於2025年9月被判處2年監禁，並被命令支付410萬美元的賠償金；其餘被告仍在等待判刑。

檢方表示，該犯罪集團的主嫌、57歲居住鑽石吧的鄭偉軍（Weijun Zheng，音譯）目前仍在逃。聯邦檢察官辦公室指出，相關單位正持續追緝其下落。

檢方指出，涉案被告分別擔任物流主管、倉庫業主及卡車司機等角色，分工明確，形成完整的走私運作鏈。其中，霍夫曼負責將載有仿冒商品的貨櫃，從洛杉磯–長灘港口運送至由該犯罪集團成員控制的倉庫。

美國聯邦檢察官辦公室表示，執法人員已查扣超過1億3000萬美元的貨物，其中僅在一處倉庫內，就查獲價值約2000萬美元的假冒商品，包括運動鞋、服裝、名牌手袋、手表及香水等。還有部分貨物已被銷贓，使本案涉案金額約2億美元。

在案件起訴時，CBP洛杉磯地區外勤行動主任Cheryl Davies在聲明中指出：「最初的線索來自一支駐守洛杉磯－長堤海港的CBP專家團隊。他們在2023年對一個貨櫃進行檢查時，發現其中有諸多可疑情況。」

哈仙達岡 司法部 洛杉磯

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