洛城新語／一代神探李昌鈺的名片

刑事鑑識專家李昌鈺。(美聯社)

當代除了福爾摩斯和金田一之外，應該還有李昌鈺 肩負得起神探之名。

據說，他的名片有了他的親筆簽名後，頓時有了身價。坊間漫飛的各路名片，不乏有印滿頭銜甚至折頁的花哨卡。李昌鈺的很簡單，三個字就代表職稱、身分與專業。雖不致於達到知名球星卡的不菲高價，也不會有人真的拿他名片去拍賣行落槌變現，但李昌鈺確實有著引起茶餘話題的名人效應。不過與其追究這段江湖傳說，不如去敘述更多濃縮在他名片裡的跨世代傳奇。

他的傳奇，是由一樁樁個案累積的鉅著，其代表作包括1995年的辛普森案（O.J. Simpson案），那是美國歷史上最受關注的審判之一。李昌鈺在該案中擔任辯方鑑識專家，檢視血跡證據及現場處理程序，並對證據蒐集與保存方式提出質疑，凸顯鑑識解讀在法律攻防中的關鍵角色。

台灣前總統陳水扁的「三一九槍擊案」，因為兩顆天外飛來的子彈，擾亂了2004年總統大選並重傷台灣社會，政治暗殺、自導自演等陰謀論沸騰全島。在滾燙的藍綠爭議聲中，人們看到李昌鈺的身影在事發現場模擬彈道螢光間穿梭。

這兩件橫跨太平洋兩岸、各自在中英兩大語系發生的謎案，更墊起李昌鈺在專業領域的新高度。

此外，李昌鈺也參與了1996年的六歲選美小小姐雷姆西案（JonBenét Ramsey 案），那起兒童命案震驚全國且案情複雜，他在案件中協助檢視鑑識證據與重建現場，幫助調查人員重新評估重要線索；以及美國總統甘迺迪遇刺案的後續鑑識檢視工作、1995年的奧克拉荷馬市爆炸案提供專業協助。

「每一觸痕必藏暗跡」（every contact leaves a trace） ，是李昌鈺篤信的鑑識科學心法。他對細節的極致重視，使他堅信即使是最微小的證據也可能具有關鍵意義。他的調查方法融合了科學的精確性與創新的思維，經常重新檢視被忽略的線索並挑戰既有假設。

然而，就像一些身處且必須平衡科學、法律甚至是政治等各方界面的人士，李昌鈺的專業生涯也曾面臨爭議。部分案件中的鑑識意見受到質疑，包括「三一九槍擊案」。李昌鈺沒有帶給那些案件翻盤式的破案證詞，但他將警方黃色封鎖線內的疑雲平移到線外，讓法庭攻防和法官席上的心證，都可受公評。

專業如李昌鈺的鑑識證詞仍可能在高風險司法環境中的遭遇挑戰，凸顯透明度與責任制度在鑑識科學中的重要性，也說明鑑識科技如何隨時代推移，並為舊案帶來新的觀點。李昌鈺步下人生舞台了，但神探名片永居鑑識科學界的神壇位置。