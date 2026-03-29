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3月31日紅藍卡健保更換截止 錯過再等七個月

記者楊青╱洛杉磯報導
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3月31日紅藍卡健保更換最後截期，錯過要再等七個月。有咨詢需求的民眾，可聯繫Astiva Health。圖為其蒙市辦公室。（本報資料照）
3月31日紅藍卡健保更換最後截期，錯過要再等七個月。有咨詢需求的民眾，可聯繫Astiva Health。圖為其蒙市辦公室。（本報資料照）

3月31日紅藍卡健保更換最後截期，錯過要再等七個月。

Astiva Health銷售部支持專員張桂嫦表示，紅藍卡的申請和辦理有兩個值得關注的重要時間線：一是首次申請紅藍卡的時間；二是紅藍卡保險計劃轉換的時間。

她表示，長者年滿64歲後，在65歲生日之前的三個月，生日的當月，以及生日後的三個月，整整七個月内，都可與社安局聯絡，辦理申請紅藍卡事宜。錯過這段時間，延後辦理會導致罰款。

Astiva Health銷售部市場支持協調員春梅表示，紅藍卡相關的另一個重要時間，是每年從1月1日至3月31日，這段時間為紅藍卡健保更換期，即已經參加Medicare Advantage plans的會員，如果對目前的健康保險計劃不滿意，可以申請調整和轉換。比如目前已是Medicare Advantage plans的會員，如果希望轉換到Astiva Health，在3月31前都是非常重要的機會。如果錯過3月31日的截止日，則要等到10月15日至12月7日的年度登記期，才可以更換保險，次年1月1日生效。

兩位專員也對特殊情況的長者給出建議：普通的紅藍卡持有者，如果有糖尿病或心血管等慢性病，可以考慮加入Astiva Health的007號計劃，該計劃覆蓋很多醫療服務，但它的共同支付額（copay）比較低，藥物的共同支付額也比較低，適合給需要長期看病、病重，但沒有白卡的長者。

兩位專員特別強調Astiva Health廣泛合作的醫療網、強大的醫師團隊、具有華人和亞裔特色的醫療服務以及多語種團隊對長者的幫助。Astiva Health近年不斷加強社區支持與多語言服務，在蒙特利公園市等地設立辦公室和活動中心，除電話客服外，讓長者能夠獲得更直接、更安心的諮詢服務。

春梅表示，很多長者在了解紅藍卡醫療保險計劃時，常常會遇到語言或資訊理解方面的困難，透過面對面服務，長者可以更清楚了解醫療福利、各類醫療保險計畫內容、醫療網絡與合作醫師訊息、醫療福利的使用方式等。如果不方便到現場諮詢，長者也可以電話諮詢，包括紅藍卡計劃福利說明、醫療網路與合作診所查詢、醫療保險相關問題諮詢、會員服務與福利使用說明等等。

Astiva Health蒙市辦公室：113 East Garvey Ave, Monterey Park, CA 91755；客服電話 866-688-9021。

3月31日紅藍卡健保更換最後截期，錯過要再等七個月。有咨詢需求的民眾，可聯繫As...
3月31日紅藍卡健保更換最後截期，錯過要再等七個月。有咨詢需求的民眾，可聯繫Astiva Health。圖為其西敏市（Westminster）的活動中心。（Astiva Health提供）

3月31日紅藍卡健保更換最後截期，錯過要再等七個月。有咨詢需求的民眾，可聯繫As...
3月31日紅藍卡健保更換最後截期，錯過要再等七個月。有咨詢需求的民眾，可聯繫Astiva Health。圖為其西敏市（Westminster）的活動中心。（Astiva Health提供）

Astiva Health協調員春梅歡迎民眾前往詢問健保計畫。（記者楊青╱攝影）
Astiva Health協調員春梅歡迎民眾前往詢問健保計畫。（記者楊青╱攝影）

Astiva Health銷售部支持專員張桂嫦提醒民眾注意，3月31日是紅藍卡健...
Astiva Health銷售部支持專員張桂嫦提醒民眾注意，3月31日是紅藍卡健保更換最後截期，錯過要再等七個月。（記者楊青╱攝影）

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