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畢典前去買咖啡 藝術學院學員遭警上銬拘押

洛杉磯訊
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播佑岡藝術學院近十名學員上周四在畢業典禮前夕，步行至對街購買咖啡，遭洛杉磯市警局人員包圍、盤查，部分學員被上手銬帶回警局。（Google Maps截圖）
播佑岡藝術學院近十名學員上周四在畢業典禮前夕，步行至對街購買咖啡，遭洛杉磯市警局人員包圍、盤查，部分學員被上手銬帶回警局。（Google Maps截圖）

洛杉磯市播佑岡（Boyle Heights）一所藝術學院的近十名學員，在畢業典禮前夕因步行至對街買咖啡，遭洛杉磯市警局（LAPD）警員包圍盤查，部分學員甚至被銬上手銬帶回警局。事件引發社區強烈關注，市議員已介入要求釐清執法過程。

據ABC 7電視台報導，事發於26日下午，播佑岡藝術學院（Boyle Heights Arts Conservatory）一批學員與工作人員，從Cesar E. Chavez大道與Mott街交叉口的學校出發，步行至對街咖啡店。這批學員同時也是校方的支薪實習生，事發時仍屬工作時間。警方表示，接獲民眾報案指有大批人群阻塞人行道，遂前往處理；其中兩人因拒絕出示身分證被帶回警局，其餘人員隨後全數獲釋。

學員Zachariah Lewis表示，在工作時間無故遭拘押、被帶進警局，令人震驚。另一學員Jacob Trujillo則說，事後得知社區居民主動向警方為他們擔保，讓他們深感欣慰，也更確信自己沒做錯任何事。

學院執行長Carmelita Ramirez-Sanchez對此事深感痛心。她指出，被拘留的學員原本當晚將在畢業典禮發表自製影片成果，卻在典禮前遭此對待。她表示，學院長期以來教導學員只要行得正、站得直，結果自然不同，但這次事件讓她不知如何向學員解釋。

播佑岡藝術學院在當地深耕近十年，選區在當地的市議員Ysabel Jurado表示，她在事發時接獲學院直接聯繫，隨即前往現場協助緩和情勢，並聲援學員與工作人員。她強調，「畢業典禮應是充滿驕傲與希望的時刻，而非恐懼。」她已就警方執法過程要求相關單位說明，並呼籲執法機關與社區組織建立更緊密合作關係，確保類似場合不再遭受干擾。

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