聖蓋博燈會╱熊貓中文學校表演 喜慶又可愛 反響超熱烈

蒙特利公園市熊貓中文學校的孩子們在聖蓋博燈會表演中文歌曲，獲得全場掌聲鼓勵。（Ana Fan提供）

美國孩子學習中文，家長們最喜歡看到的就是孩子們能夠流利說中文。蒙特利公園市熊貓中文學校（Mymspanda）的孩子們不僅能說中文，還能在大庭廣眾下登台演唱中文歌曲，在日前的聖蓋博 燈會獲得全場熱烈掌聲，家長和老師們與有榮焉。

熊貓中文學校的孩子們日前在世界日報和聖蓋博市聯合主辦的聖蓋博燈會上表演多首中文歌曲，小班同學的《新年好》、《萌寶過大年》、《恭喜恭喜》，大班同學的《福氣要到來》，無不字正腔圓，聲情並茂，引得台下不少民眾歡喜擊掌和聲，用掌聲給與孩子們最大鼓勵。

熊貓中文學校創辦人暨現任校長Ana Fan介紹，她是在2019年創辦這所中文學校。當時正值疫情衝擊，民眾居家避疫，學校關門，她開始嘗試在網上教授中文，成為最先使用網路平台教中文的中文教師之一。不久，她開始定期在蒙特利公園公共圖書館舉辦故事會，提高孩子們學習中文的興趣。熊貓中文學校的教學最終得到蒙特利公園市府的支持，現在學校繼續網上教學的同時，每周日由市府提供場地，在蒙市娛樂中心（Recreation center，Garvey Ranch Park，MP）線下教授中文。

Ana Fan表示，目前中文學校的學生最大五歲，最大13歲，老師根據孩子不同的中文程度因材施教，華人和洋人學生各半，一些外州甚至遠在新加坡的孩子也一起學中文。

Ana Fan表示，社區表演是鍛煉孩子們很好的平台，不僅練中文，也練膽量和表演，今年已是孩子們第三次參加南加華人社區大型活動，每次有表演任務，孩子都特別興奮，學習也特別用心，進步更快。

熊貓中文學校臉書mymspanda.com

蒙特利公園市熊貓中文學校（Mymspanda）的孩子們不僅能說中文，還能在大庭廣眾下登台演唱中文歌曲。圖為蒙特利公園市熊貓中文學校的孩子、家長和老師們。（Ana Fan提供）