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ICE補位 亞特蘭大機場安檢變快 華人通關井然有序

記者楊青／洛杉磯報導
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由於大批ICE執法人員補位協助，原來牛步移動的乘客人隊得以快速通關。（Ceci林提供）
由於大批ICE執法人員補位協助，原來牛步移動的乘客人隊得以快速通關。（Ceci林提供）

「汲取同事日前提前四、五個小時排隊，還是沒趕上飛機的教訓；我今天提前四個多小時到亞特蘭大機場，萬萬沒想到一路暢通無阻，不到一個小時就順利通關到候機廳。」洛杉磯華人居民Ceci林27日從亞特蘭大機場搭機回洛杉磯，巧遇大批ICE執法人員進駐機場幫忙安檢，目睹亞特蘭大機場快速通關、且秩序竟然，與數周來因國土安全部預算僵局而造成的全國機場安檢大規模排隊、延誤景象截然不同。

Ceci林的機票是27日當地時間下午4時從亞特蘭大機場飛洛杉磯國際機場。因機場通知受可能的延誤影響，乘客需提前四小時到達，她當天中午不到12時就趕到。她的一名同事是當天上午8時的飛機，清晨不到4時就抵達機場。大家都怕安檢速度牛步導致誤機。

Ceci林說，到達機場時，幾個場景令她印象深刻，一是機場等待安檢的人大排長龍；二是大批媒體早已在現場駐守，攝影機林立，估計是要抓拍春假開始前的周末機場安檢牛步情況；三是機場看到很多身穿ICE制服的執法者。「沒想到的是，前面本來長長的人隊，突然就沒了，」她說，感覺就像水龍頭開了閘，原來移動緩慢的人隊，在ICE協助安檢下，Ceci林要一路小跑才能跟上隊伍前進的速度。

Ceci林補充，她一直使用付費的「TSA PerCheck」服務，但當天通關速度，甚至比之前正常情況還快。不過她也同時看到，當時普通安檢的隊伍還是很長，但大批ICE執法人員進駐，應該對整個機場的安檢速度都會有幫助。「我當時忍不住大聲感謝ICE」，她表示，之前對ICE的某些執法行動持保留態度，但當天看到本來的爛攤子迅速改觀，不由得感謝。

Ceci林表示，公司總部在亞特蘭大，她全國各地的同事不時都會出差前往當地，也因此體會近期預算僵局造成TSA工作人員短缺給乘客帶來的諸多不便。她的一位同事上周從芝加哥飛亞特蘭大，官方通告提前四小時到機場，結果他安檢排了五個小時還沒有進到候機廳，最終錯過航班。

Ceci林說，她日前從洛杉磯國際機場飛亞特蘭大，洛杉磯國際機場的安檢速度還算正常。

為緩解國土安全局預算僵局而導致各地機場安檢人員短缺，當局已調派包括ICE在內的其他聯邦執法人員進駐機場，協助執行旅客證件查驗、動線管理等基礎工作，讓原本的TSA人員能專注安全檢查程序。隨著聯邦政府啟動緊急措施，包含為約5萬機場安檢人員提供薪資，預期安檢壓力可望逐步緩解。

旅遊業者建議，對經常往返美國各大城市的南加華人而言，在局勢完全穩定前，仍最好提早抵達機場，並隨時留意安檢與航班資訊，以免行程受影響。

芝加哥 洛杉磯 ICE

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