因應遊行 101號高速路多處匝道裝閘門

2025年6月的反ICE移民執法遊行中，抗議者走上101號公路。（美聯社）

洛杉磯 Fox 11電視台報導，為因應本周末預計吸引5萬人湧入洛杉磯市中心的「No Kings」大規模抗議活動，加州運輸局（Caltrans）工作人員27日緊急在101號高速路多處關鍵匝道安全鐵閘門。

加州公路巡警（CHP）指出，這項裝置是應其要求而進行的「預防性安全措施」。當局表示，在過往的示威活動中，常有抗議群眾利用特定匝道步行占領高速路，對遊行及駕駛者均構成極高風險。

加州運輸局聲明指出，這些閘門僅會在必要時啟用，目的是確保高速行駛的車輛與行人能有效隔離，維持交通安全。

由在地組織「50501 SoCal」發起的這場集會，定於28日下午2時在莫利納大公園（Gloria Molina Grand Park）拉開序幕。活動包括沿斯普林街（Spring Street）的遊行，以及多項極具諷刺意味的巨型視覺展示：

•20呎高巨型氣球：描繪身著尿布的川普 總統。

•15呎高巨型氣球：呈現川普身著俄羅斯 軍服的形象。

主辦單位表示，此次活動是針對「違憲遣返以及對移民與尋求庇護者的非人道待遇」的回應。

「許多人都想伸出援手，只是不知從何做起，」50501 SoCal首席組織者Emily Williams表示：「『No Kings』就是起點。這關乎社區、關乎彼此守望相助，並將擔憂轉化為每個人都能參與的實際行動。」

在地方層面，此活動獲得超過30個組織支持。所有參與組織共同呼籲彈劾並撤換川普總統，並要求廢除美國移民暨海關執法局（ICE）的行動。