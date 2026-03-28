我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

魯比歐：美伊戰爭不動用地面部隊 估在4周內結束

川習會臨近 川普吹噓：中國又下單大豆了 老鄉快買拖拉機

早知患重病 李昌鈺豁達面對死亡

記者張宏／洛杉磯報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
許多南加華人回憶，李昌鈺每次出現都是西裝革履精神奕奕，說話條理清楚又風趣。圖為李昌鈺數月前出席洛杉磯世界日報活動並做講座。（本報採訪中心╱攝影）
許多南加華人回憶，李昌鈺每次出現都是西裝革履精神奕奕，說話條理清楚又風趣。圖為李昌鈺數月前出席洛杉磯世界日報活動並做講座。（本報採訪中心╱攝影）

對於南加很多人來說，李昌鈺不是只存在新聞報導裡的人物，而是與他有見面聊天的美好回憶；大家認為李昌鈺平易近人，對每位談話者都一視同仁。李昌鈺每次出現都是西裝革履精神奕奕，說話條理清楚又風趣，經常和聽眾熱烈互動。與李昌鈺相識30多年的友人指出，李昌鈺很早就知道生病，他覺得自己一把年紀，無需浪費太多醫療資源，選用自然療法平靜面對死亡，充分顯示他的豁達。

數周前西來寺住持慧東法師帶著幾名法師專程去亨德森看望李昌鈺，當時李昌鈺精神奕奕，腦子清楚，一點都不像癌症晚期的人。慧東法師表示，星雲大師生前很佩服和尊重李昌鈺，慧東法師3月初去其家中探望，那時李昌鈺身體雖虛弱，但精神很好，回憶起星雲大師很振奮，眼睛發亮，李昌鈺也多次強調自己前世是出家人。

數周前西來寺住持慧東法師（右）帶著幾名法師專程去亨德森看望李昌鈺，當時李昌鈺精神...
數周前西來寺住持慧東法師（右）帶著幾名法師專程去亨德森看望李昌鈺，當時李昌鈺精神奕奕。（慧東法師提供)

李昌鈺曾送佛光山心保和尚放大鏡作為禮物，說能看清一切真相，且還能防子彈。見面時他喜歡給大家發他的金色鑑證徽章，說起自己以往光輝事蹟卻舉重若輕。星雲大師和李昌鈺是好朋友，西來寺也和李昌鈺關係密切，聽聞李昌鈺去世，西來寺特別為其誦經祈福。

李昌鈺（右）向心保和尚贈送多功能放大鏡作為禮物。（記者張宏／攝影）
李昌鈺（右）向心保和尚贈送多功能放大鏡作為禮物。（記者張宏／攝影）

華興保險CEO張國興和李昌鈺相識30多年，他說，交往中看到李昌鈺的正直風趣、平易近人，且善於把複雜事情說簡單。他的好朋友鄧洪當年幫李昌鈺寫書，他時常當「吃瓜群眾」，現場聽李昌鈺把那些冰冷案子講的生動有趣，印象最深刻的一句話，就是「所有東西都是證據說話」。李昌鈺一生經歷豐富，年輕時和媽媽去台灣，因為家庭貧寒去念警官學校，成名後每次演講時常感念媽媽的辛苦，李昌鈺這輩子最孝順和最怕的都是媽媽。李昌鈺很早就知道自己生病，他覺得自己一把年紀，無需浪費太多醫療資源，而是選用自然療法平靜面對死亡，充分顯示他的豁達。他的灑脫和人格魅力都值得敬佩和學習。

張國興說，李昌鈺和佛教頗有緣分，尤其是和佛光山淵源很深，他和星雲大師也有多場對話，且時常默默在付出，能幫到就盡量幫。當年佛光山在中國興建大覺寺，期間碰到各種合規問題。大家邀請李昌鈺去當地演講，因為李昌鈺在中國大陸有很多學生。李昌鈺爽快答應，結果從當地市委到中央都知道他來了，都爭相來打招呼，讓當地地方官員知道李昌鈺影響力，因此大覺寺興建得到很多助力。

星雲大師外甥、律師劉龍珠回憶日前看望李昌鈺時，李昌鈺拉著他的手捨不得讓他們走，且嘴裡一直說星雲法師，這讓他想起一個時代的結束，心生傷感。他說，李昌鈺時常會把和星雲大師的情誼，轉移到劉龍珠這個外甥身上，李昌鈺一直練習書法，且寫下「星雲耀龍珠」鼓勵劉龍珠繼續往前。

李昌鈺一直練習書法，且寫下「星雲耀龍珠」鼓勵劉龍珠繼續往前。 （劉龍珠提供）
李昌鈺一直練習書法，且寫下「星雲耀龍珠」鼓勵劉龍珠繼續往前。 （劉龍珠提供）

國際佛光會洛杉磯協會會長蔡月琴表示，李昌鈺在西來大學東方哲學管理博士班授課時狀態還不錯。李昌鈺每次演講都很會舉例子，談笑風生，不沉悶且帶給人正面能量。

李昌鈺

上一則

ICE補位 亞特蘭大機場安檢變快 華人通關井然有序

下一則

口述「破解失蹤人口案」 臨終前完成初稿

延伸閱讀

李昌鈺去年獲聘復旦名譽教授 母親一句話影響一生

李昌鈺去年獲聘復旦名譽教授 母親一句話影響一生
李昌鈺辭世╱學生鄧洪：他兩天前剛完成不可能任務

李昌鈺辭世╱學生鄧洪：他兩天前剛完成不可能任務
華人神探李昌鈺辭世 西來寺法師兩周前曾前往祈福

華人神探李昌鈺辭世 西來寺法師兩周前曾前往祈福
李昌鈺辭世／器官全捐 留下眼睛「天堂地獄還要靠眼吃飯」

李昌鈺辭世／器官全捐 留下眼睛「天堂地獄還要靠眼吃飯」
李昌鈺子女憶父親追求真相：一生致力讓不可能成為可能

李昌鈺子女憶父親追求真相：一生致力讓不可能成為可能
國際鑑識權威李昌鈺辭世 享壽87歲

國際鑑識權威李昌鈺辭世 享壽87歲

熱門新聞

好市多持續降價之際，熟食區同時推出新品。（本報檔案照，記者劉子為／攝影）

好市多一口氣上架8款「好吃到很危險地步」新品

2026-03-24 23:47
華男Terry Kwong告國稅局獲勝，數百萬人2026年或獲更多退稅。（示意圖取自Pexels）

華男告贏國稅局 數百萬人今年可獲更多退稅 7月截止別錯過

2026-03-19 02:20
自稱選美皇后、49歲菲律賓裔女迪克森（Maria Dickerson，又名Dulce Pino）涉龐氏騙局，日前認罪。（示意圖由ChatGPT製作）

專騙老鄉 亞裔選美皇后詐財千萬 生活奢華

2026-03-21 22:21
美聯航24日宣布將推出全新長途航班座位選項「Relax Row」，該配置可將三個經濟艙座位轉換成類似沙發的平面空間。（美聯航圖片）

美聯航全新長途航班座位 經濟艙也能躺平

2026-03-25 02:12
拉斯維加斯神劍（Excalibur）酒店。（Excalibur官網）

救救賭城 業者推2人2晚6餐+秀票遊樂券全包價才這個數

2026-03-26 23:27
一家人回國探親，妻子和孩子滯留當地，無法入境。(示意圖取自Unsplash.com)

亞裔一家回國探親 妻兒再難返美「人們害怕出國旅行」

2026-03-22 14:57

超人氣

更多 >
國際鑑識權威李昌鈺辭世 享壽87歲

國際鑑識權威李昌鈺辭世 享壽87歲
李昌鈺辭世╱學生鄧洪：他兩天前剛完成不可能任務

李昌鈺辭世╱學生鄧洪：他兩天前剛完成不可能任務
李昌鈺辭世／他早知患重病 豁達面對死亡

李昌鈺辭世／他早知患重病 豁達面對死亡
全紅嬋19歲生日登雜誌封面 網友：女兒長大了

全紅嬋19歲生日登雜誌封面 網友：女兒長大了
劉美賢認證…美國隊冬奧奪金 泰勒絲貢獻大

劉美賢認證…美國隊冬奧奪金 泰勒絲貢獻大