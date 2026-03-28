6月初選 洛縣徵雙語選務人員

洛杉磯縣選務處招募雙語選務工作人員，協助選舉順利進行。（記者楊青／攝影）

迎接6月2日加州 初選，洛杉磯縣選務處招募雙語選務工作人員，協助選舉順利進行。

縣選務處書記官Dean C. Logan表示，選務人員是投票 站順利運作的關鍵，特別需要具備雙語能力工作人員，確保不同語言背景的選民都能順利完成投票。此次招募重點鎖定能使用英語及其他高需求語言的民眾，包括華語、日語、高棉語（柬埔寨語）、泰語、波斯語、古吉拉特語、印地語及韓語等。雙語工作人員需為美國公民 ，具備「聽、說、讀、寫」能力者尤佳。

選務人員主要工作內容，包括投票中心開設與關閉、協助選民報到、指導投票流程，以及維持現場秩序等。工作時間通常涵蓋選舉日前數天至選舉當日，部分人員需連續服務多日，視分派崗位而定。

在待遇方面，參與者在整個選舉期間最高可獲1180美元報酬；若具雙語能力並通過語言評估，還可獲得額外津貼。所有錄取人員均須在選前完成培訓，包括投票系統操作、選務流程及選民協助技巧等，以確保服務品質與選舉公正性。

工作地點方面，選務人員將被分派至全縣各地的投票中心，地點多設於社區中心、圖書館或公共設施。

本次6月初選屬加州「初選」（Statewide Direct Primary Election），多數職位將選出決選候選人，為11月決選鋪路。

有意參與者可透過官網報名，https://www.lavote.gov/home/voting-elections/pollworker-information/become-an-election-worker/community-election-workers。