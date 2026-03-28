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遊民住房每間造價150萬 引爆強烈批評

洛杉磯訊
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始於疫情期間的「Homekey」計畫，將旅館轉化為遊民安置屋。（洛杉磯縣政府網站）
始於疫情期間的「Homekey」計畫，將旅館轉化為遊民安置屋。（洛杉磯縣政府網站）

據紐約郵報（New York Post）等媒體綜合報導，洛杉磯市與縣政府自2020年起，耗費納稅人逾26億美元，於西好萊塢、奇維歐山（Cheviot Hills）及威尼斯海灘等高級社區收購並翻修旅館、汽車旅館及宿舍，作為遊民安置住房，每間造價最高達150萬美元，引發地方官員及房地產業者強烈批評，並要求展開調查。

根據州政府住房與社區發展廳公開記錄，此計畫共涉及83處房產，資金來源為州長紐森主導的「Homekey」計畫撥款13億美元，另由洛杉磯市、縣各自提供13億美元作為翻修經費。

紀錄顯示，西好萊塢一處20間客房的汽車旅館收購及翻修費用共約2200萬美元，每間造價約105萬元，該址緊鄰私人會員俱樂部Soho House全新據點。費爾南德諾（Fernandeno Tataviam Band of Mission Indians）一處開發案斥資4070萬美元僅建27戶遊民安置房，每戶造價高達150萬美元。位於威尼斯海灘華盛頓大道的Ramada Inn，2020年以800萬元購入，目前總耗資已膨脹至近2000萬美元，32戶住宅每戶造價約62萬5000美元。

洛杉磯市議員拉里格茲（Monica Rodriguez）表示，部分計畫每戶造價已超過聖費南度谷獨棟住宅市場售價，呼籲市審計長Kenneth Mejia及住房與無家可歸者問題委員會主席Nithya Raman就相關支出規模展開調查。

知名地產開發商暨前市長候選人卡魯索（Rick Caruso）抨擊市縣與州府「以公款補貼豪華住房」，直指相關方案不具持續性。他說，即使花費巨資，實際成效依然不彰。他指出，市府長期忽視成功率達九成的非營利機構，建議政府複製其運作模式，而非持續將資源投入成效不彰的計畫。

洛市府則為相關支出辯護，指出街頭遊民人數已下降17.5%，逾3萬戶平價住宅已獲批快速審核。紐森辦公室強調，無家可歸者人數去年減少9%，但迴避外界就翻修及建設費用提出的相關問題。

值得注意的是，83個Homekey房產中，約半數至今仍未入住任何遊民，包括威尼斯、奇維歐山及好萊塢等多處地點，目前仍在施工或等待招租，入住人數掛零。

遊民 好萊塢

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