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收包裹、取款並從中抽成 華女專騙長者得手逾百萬

洛杉磯訊
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華女上門與受害者見面、收取包裹錢款，並從中提成。(示意圖取自Unsplash.com)
華女上門與受害者見面、收取包裹錢款，並從中提成。(示意圖取自Unsplash.com)

南加30歲的華女嫌犯王丹秀（Danxiu Wang，音譯）日前認罪，承認參與國際詐騙和洗錢計劃，造成40多位年長者損失超過120萬美元。華女的犯罪手段包括上門與受害者見面、收取包裹錢款，並從中提成，她的背後還牽扯犯罪團夥、以及形式多樣的詐騙方式。

據加州南區檢察官辦公室資訊，30歲的王丹秀是中國公民，居住在洛杉磯縣聖蓋博市，她於3月24日在聯邦法院認罪。法庭文件和庭審陳述顯示，本案源於一起呼叫中心詐騙案的調查，該詐騙在2025年5月鎖定加州和全美多地的年長者。起訴書稱，王丹秀與同夥主要透過三種手段實施詐騙。

首先是技術支持詐騙。詐騙分子冒充技術支持人員，通常自稱來自微軟、蘋果或其他知名科技公司的技術代表，通過電話或彈窗等方式，告知受害者計算機或帳戶已被駭客入侵，存在病毒安全風險。隨後，他們誘導受害者允許遠程控制電腦，並聲稱需要支付高額維修費或安全服務費。許多受害者在害怕或著急的情況下通過電匯、禮品卡或加密貨幣轉帳。

其次是退款詐騙。詐騙者聯繫受害者，稱其在一些平台超額支付費用，可獲得相應退款。為處理退款事項，詐騙者要求受害者提供銀行帳戶信息，或先轉一筆「驗證金」以證明帳戶有效，之後將賬戶內的錢款全部轉走。

第三是銀行冒充詐騙。犯罪分子透過電話、簡訊或電子郵件，冒充銀行或金融機構工作人員，他們通常製造緊迫感，例如聲稱帳戶被盜、涉嫌洗錢或面臨凍結，迫使受害者透露敏感資訊、轉帳至所謂的「安全帳戶」或直接將錢匯到詐騙分子指定的賬戶。

王丹秀在認罪協議中承認，她曾與受害者見面並收取詐騙錢款，得手後，她從中抽取一定比例贓款，然後將剩餘部分交給其他同夥，進一步洗錢或轉移至海外。根據法庭記錄，王丹秀面臨電信詐騙共謀罪（Wire Fraud Conspiracy），依法最高可判處20年監禁並處以最高100萬美元罰款。據悉，她將於6月15日接受正式判決。

當局提醒，此類案件受害者多為長者。如果年滿60歲或以上，並且是金融詐騙的受害者，可以透過全國老年人詐騙熱線1-833-372-8311尋求協助；也可以向任何當地執法機構或透過FBI的網路犯罪投訴中心（Internet Crime Complaint Center）舉報詐騙行為，網址為www.ic3.gov。

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